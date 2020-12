Salvini con i City Angels, “ma senza la nostra autorizzazione”

25 Dicembre 2020

È veramente arrabbiato. Mario Furlan, fondatore dei City Angels che ormai da anni sostengono il disagio a Milano con l’assistenza ai poveri della città, attraverso la distribuzione di pasti caldi o la possibilità di disporre di abitazioni rese fruibili nei periodi più freddi, è furioso con Daniela Javarone madrina delle giubbe rosse, la quale senza avvisare si è fatta dare un pulmino ed un ragazzo volontario dei City Angels per accompagnare Matteo Salvini nella distribuzione di pasti caldi a persone in difficoltà. Un’operazione non concordata, cui Salvini s’è prestato con tanto di fotografo personale. Va detto anche che Matteo Salvini aveva annunciato già il 23 Dicembre che sarebbe stato con i City Angels.

“La Javarone ogni anno, a Natale, pone in essere operazioni di tale portata ma quest’anno non ci ha detto nulla della presenza di Salvini”, aggiunge Furlan.

La Javarone si è dimessa via Facebook dai City Angels dopo il video di Furlan “per l’imbarazzo creato”

Non è la prima volta, certo, che politici si avvicinano a questa associazione di volontariato sociale.

L’anno prossimo, si vota a Milano.

Ecco l’intervento di Mario Furlan, Presidente e fondatore dei City Angels

https://www.facebook.com/202788746524168/posts/2069356833200674/