Milano come tutto il mondo: abbandonare un figlio in culla che strazio!

10 Aprile 2023

Enea, il neonato lasciato presso la Clinica “Mangiagalli” del Policlinico milanese, rappresenta il dolore universale racchiuso nel trauma di uno dei distacchi più difficili da comprendere ed elaborare. E, nel 2023, nel giorno di Pasqua, è un abbandono che assume mille significati, tra cui quello della rinascita. Intanto il Tribunale di Milano ha già individuato una famiglia affidataria per il piccolo che ha una settimana di vita e gode di ottima salute

Milano– Nel giorno di Pasqua, poco prima di mezzogiorno, presso la Clinica “Mangiagalli” del Policlinico di Milano, qualcuno posa all’interno dello sportello allestito dall’ospedale, denominato “Una culla per la vita”, uno scricciolo di 2,6 kg avvolto in una copertina, lavato e profumato nella sua tutina da neonato, accompagnato da una lettera dalle parole pesanti come macigni: “Ciao, mi chiamo Enea. Sono nato in ospedale e sono super sano, la mia mamma mi ama tanto ma non si può prendere cura di me“.

Questo è il terzo caso di abbandono dal 2007, anno di istituzione del presidio che garantisce alle donne in difficoltà di lasciare in anonimato ed in sicurezza il proprio neonato, facendo scattare un allarme che segnala al personale sanitario la presenza di un bambino da trasportare all’interno dell’ospedale. Mentre la grande Milano, si appresta a festeggiare nella sua opulenza e nel suo infaticabile andirivieni di gente, il pranzo pasquale, per Enea si è appena concluso uno dei capitoli più dolorosi ed inaspettati della sua giovanissima ed acerba vita, e sta per affacciarsi su quella che l’attende, impaziente ed in continua evoluzione, come solo quella dei neonati sa essere, con cambiamenti inarrestabili, notti insonni e lacrime e sorrisoni, finché non ci si avvia a camminare con le proprie gambe in questo mondo così imprevedibile e pieno di trappole, ma pur sempre incredibile da scoprire ed abbracciare.

Già, il calore di un abbraccio, quello con cui una madre avvolge suo figlio, quando lo stringe tra le braccia appena nato, quello che Enea ha avvertito nei suoi primi giorni di vita, quello che ancora percepisce come rassicurante e che gli mancherà tremendamente, quello del quale dovrà imparare a cancellare l’odore, la forza, per familiarizzare con altre braccia, si spera più sicure, che lo accompagneranno nella sua crescita, o che semplicemente consoleranno i suoi pianti. Uno strazio indicibile, quello di una madre che si separa da suo figlio appena nato, a prescindere da quali siano le contingenze che abbiano determinato ciò, le responsabilità, i giudizi. Una madre che lascia la mano di suo figlio ancora in fasce, consegna la sua storia all’infelicità, al convivere con una amputazione di corpo e spirito che non le si può non leggere in viso per il resto dei suoi giorni. Una solitudine asfissiante che impedisce di dimenticare, ma che come una sorta di contrappasso, la obbliga a pensarci e ripensarci, a confrontarsi perennemente con un senso di vuoto incolmabile e con le voci della coscienza che ha zittito, ignorato, ma che la schiaffeggiano pesantemente senza che possa evitarlo.

Una solitudine che, ancora una volta, la nostra società sembra alimentare, acuire, perfezionare, rendendola un mostro che divora la speranza, il futuro, la vita stessa nella sua fisiologica essenzialità.

Intanto il bimbo, pare abbia già trovato una famiglia affidataria che aveva reso immediatamente la propria disponibilità, giudicata dal Tribunale di Milano, idonea a prendersene cura.

In una Milano, dove tutto sembra essere a portata di mano, dove l’opulenza che si ostenta, se ne frega dei buchi neri di dolore in cui la gente fragile viene risucchiata, tanto una tinta di bianco e sembra tutto come nuovo. Milano come il mondo, quello in cui la vita ci costringe molte volte, proprio come ha costretto questa madre, come ha costretto il piccolo ed indifeso Enea… “a non nascere sempre il giorno in cui le nostre madri ci danno alla luce, ma a partorirci da noi ancora molte volte“, per richiamare la struggente malinconia descritta da Gabriel Garcia Marquez.

Quando si parla dell’amore che lega una madre ad un figlio, legiferare appare fuori da ogni logica, fuori dal tempo, esattamente con il carico di dolore che ne consacra la separazione.