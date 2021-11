No Green pass, tutti da Kennedy Jr nessuno in piazza Santo Stefano a Milano

14 Novembre 2021

“Il dispositivo organizzato dalla questura di Milano è riuscito ad isolare e cinturare in piazza Duomo i manifestanti più facinorosi che intendevano partire per l’ennesimo corteo. Non si registrano problemi in alcuna altra area cittadina”, dichiara una nota della questura di Milano nel tardo pomeriggio di sabato 13 Novembre. Sabato è il giorno prescelto, da no vax e no green pass, da sedici settimane per contestare le politiche del governo sul Coronavirus e sulle misure di contenimento necessarie.

Alle 17.00 piazza Santo Stefano a Milano è vuota. Alle 17.45 cominciano ad arrivare quanti provengono dall’Arco della Pace dove migliaia di persone si sono radunate per sentire il nipote di Jfk.

Nella mia breve cronaca di circa un’ora e mezza vi racconto come sono andate le cose, in questa parte della città. “I manifestanti più facinorosi” non si sono visti fino alle 18.00 circa, quando è cominciata qualche scaramuccia che non ha creato alcun problema di ordine pubblico.

Un isolato anziano che inveisce contro i giornalisti, poi un altro che si arrabbia per i blocchi della Polizia.

I no green pass hanno comunque sfilato, nel senso che dall’Arco della Pace, mescolandosi con i milanesi a spasso per il week end, sono arrivati in Piazza Duomo, aggirando il cordone di polizia.

Ad essere rimasti bloccati invece e impossibilitati a muoversi, la gente capitata per caso, o per lavoro, oltre alla ridotta pattuglia anti carta verde, in piazza Santo Stefano. Tra questi, il sottoscritto. In attesa che arrivassero i no green pass sono rimasto in Piazza Santo Stefano oltre le 17.40, quando la Polizia ha chiuso tutti i varchi. Sono riuscito ad uscire alle 18.23

Per 43 minuti sono rimasto in una piazza in cui non c’era alcuna manifestazione e alcun corteo. Solo qualche green pass innocuo.

Mentre gli altri no green pass sciamavano, in numero ridotto, in Piazza Duomo, circondati dalle forze dell’ordine che hanno impedito il corteo.

Queste le immagini.