“Sanità pubblica in stato comatoso”

14 Dicembre 2020

Malgrado il freddo pungente e la nebbia, si sono ritrovati davanti all’ospedale San Paolo di Milano. Personale ospedaliero, medici, infermieri. Uno sciopero proclamato a seguito di quanto sta accadendo nei reparti della sanità pubblica. Personale che manca, tagli alle strutture, turni durissimi. Soprattutto il disagio diffuso di sapere che salvarsi non sarà facile con questa sanità.

Manca tutto, e mentre si continua a tagliare, si pensa di chiudere l’Ospedale San Paolo e il San Carlo, denunciano i manifestanti, per aprire una struttura privata, in cui però i posti letto, saranno complessivamente di meno, mi dicono a telecamere accese, mentre il Covid rischia di durare per ancora due anni. Una situazione insostenibile che induce i presenti a urlare e a rivendicare nuove assunzioni e almeno due licenziamenti: quello dell’Assessore Gallera e quello del Governatore Fontana.

Ecco le immagini della manifestazione