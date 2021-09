Se vogliono il Green Pass mettano l’obbligo vaccinale

24 Settembre 2021

“Il Green Pass è un’evidente forzatura. Lo applicano attraverso una sottrazione di diritti, ma senza il coraggio d’imporre l’obbligo vaccinale. Ed è facile intuire perché: per gli evidenti profili d’incostituzionalità e anche perché in quel caso lo Stato si dovrebbe fare carico d’indennizzare le reazioni avverse.”

Il Consigliere Regionale lombardo Luigi Piccirillo appartiene al gruppo del M5S, in un’area che potremmo ricondurre a quella di Di Battista, o ai Cinque Stelle che non hanno cambiato idea. Pochi giorni fa in aula, in occasione di una mozione presentata dalla Lega per commemorare il ventennale della scomparsa del Prof. Gianfranco Miglio, Piccirillo ha aperto un fuoco di fila. Rammentando in aula che “La figura del professor Miglio è piuttosto ambigua, contraddistinta più da ombre che luci.

Forse i colleghi della Lega che hanno proposto la celebrazione del ventennale della sua scomparsa non sanno come è stato apostrofato dal fondatore del loro partito, Umberto Bossi: un “minchione”, “arteriosclerotico”, “panchinaro”, “poveraccio”, “vecchio con i capricci di un bambino” solo per citare alcuni esempi.

“Nei primi anni Novanta predicava la divisione dell’Italia in tre “cantoni” Nord, Centro e Sud ed è stato promotore del federalismo, tutte battaglie politiche che sono fallite e che la stessa Lega ha abbandonato da tempo.

Nel 1993 il collaboratore di giustizia Leonardo Messina ha dichiarato che Miglio era collegato con “una parte della Democrazia cristiana e della massoneria che faceva capo all’onorevole Andreotti e a Licio Gelli”. E che era in corso un progetto, a cui erano impegnati “Gelli, Andreotti e non meglio precisate forze imprenditoriali del Nord interessate alla separazione dell’Italia in più Stati”, con “anche l’appoggio di potenze straniere”. “Dopo la Lega del Nord sarebbe nata una Lega del Sud, in maniera tale da non apparire espressione di Cosa nostra, ma in effetti al servizio di Cosa nostra.”

“I magistrati hanno scritto – ha aggiunto il Consigliere nella sua replica – che uno dei protagonisti dell’operazione sarebbe stato Gianfranco Miglio”.

Insomma Piccirillo è un dissidente abituato a tirare bordate. “Sono contro il Green Pass e sono contrario in linea di principio perché il documento verde non si cura davvero della salute dei cittadini, non li protegge e non offre garanzie immunitarie certe, visto che un vaccinato può contagiare ed essere contagiato”

Al contrario Piccirillo è favorevole al tampone salivare molecolare gratuito, cosi come alla facoltà riconosciuta dalla costituzione di disporre del proprio corpo e dunque del diritto a non vaccinarsi. “Il tampone salivare gratuito è una soluzione concreta ed applicabile immediatamente”.

In effetti in Germania nel campionato di calcio della massima serie, la Bundesliga, in effetti i tamponi salivari molecolari che danno esiti in trenta minuti sono già applicati da diversi club.

“Quello che non mi sta bene è che si faccia finta di non vedere che gli attuali tamponi molecolari sono invasivi e con costi proibitivi, che obbligano i cittadini a sostenere con il proprio portafoglio il contestuale diritto ad andare al lavoro, per chi ne ha uno. Una condizione insostenibile”

Piccirillo una ne pensa e cento ne fa, comunque. Ha già pronta una richiesta per replicare nella sala Gaber del Palazzo Pirelli un convegno sulle terapie domiciliari sul modello di quello organizzato al Senato pochi giorni fa.

Con la differenza che il consigliere pentastellato è stato il primo in Lombardia nel marzo del 2021 a portare presso l’Istituzione regionale l’avvocato Erich Grimaldi che ha fondato un gruppo composto da oltre 1000 medici, su Facebook, chiamato “Terapia Domiciliare Covid 19 in ogni regione” in cui questo migliaio di medici, interviene tempestivamente per curare a domicilio le persone che si ammalano di Covid. Tra loro il Dott Mangialli di Milano, il Dott. Fabrizio Sarvucci cardiologo dell’ospedale di Piacenza. Dice Piccirillo: “Ho portato questa realtà all’attenzione del Presidente della Commissione Sanità della Regione, Emanuele Monti. Poi all’Assessore alla Sanità”.

Le terapie dimiciliari sono state prima avallate e poi man mano attaccate. Spesso accusate di distribuire farmaci pericolosi: dall’azitromicina all’Eparina al Desametasone: gli stessi farmaci utilizzati negli ospedali.

“Ho già inoltrato richiesta, aggiunge il consigliere, e non ho alcuna intenzione di recedere. Cosi come non intendo vaccinarmi se arriverà l’obbligo del green pass in Regione Lombardia. Non mi vaccino, farò il tampone salivare per andare a lavorare.”

“Perché va bene la responsabilità di Governo, ma non si può smantellare l’identità di un partito nel nome del potere”

Sembra di essere in uno dei corridoi ai piani del Pirellone dove si trovano gli uffici della ‘Lega per Salvini’. Di cui si dice non goda più di buona salute elettorale. E anche il suo leader non pare se la passi troppo bene.

L’intervista con Luigi Piccirillo