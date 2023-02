Amadeus taglia il nastro di Casa Sanremo, il Festival in tutta la città

6 Febbraio 2023

Martedì 7 febbraio inizia il Festival di Sanremo 2023. Conducono Amadeus e Gianni Morandi, affiancati da Chiara Ferragni per la prima serata. E intanto è stata inaugurata anche Casa Sanremo. Tante le novità in programma e un’apertura particolare verso l’intera città, una vera e propria City Experience.

L’hospitality ufficiale del Festival, realizzata da Consorzio Gruppo Eventi potenzia i suoi canali con Casa Sanremo TV (scaricabile su App e su Smart TV), Radio Casa Sanremo, il Magazine e l’Academy formativa. Vincenzo Russolillo, presidente Consorzio Gruppo Eventi, ideatore e produttore di Casa Sanremo, ha accolto gli ospiti presenti al taglio del nastro tra i quali il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, Il vice presidente della Regione Liguria Alessandro Piana, l’assessore Marco Scajola, il senatore Gianni Berrino, Amadeus, il direttore intrattenimento Prime Time di Rai Uno Stefano Coletta, tante altre autorità e personalità del mondo dello spettacolo.

«Un anno importante che ci ha permesso di raggiungere standard qualitativi altissimi di cui siamo molto felici», ha commentato Vincenzo Russolillo, aggiungendo: «Casa Sanremo ha saputo adattarsi ai tempi che stiamo vivendo, scegliendo partner che sono leader nei loro settori. Sono orgoglioso di presentare un calendario di eventi di alto spessore culturale e alcune novità di cui siamo particolarmente fieri. Una delle scommesse vinte, iniziate durante il periodo della pandemia, è Casa Sanremo TV che oggi proietta i nostri format, innovativi e originali, nelle case di un pubblico trasversale. L’Academy del Consorzio Gruppo Eventi è, invece, una vera propria Accademia, con piani formativi e di studio che si rivolge a giovani di talento per aiutarli a concretizzare il massimo delle loro potenzialità. Qualità e professionalità sono due parole chiave essenziali per chi collabora con il nostro gruppo di lavoro». E prosegue: «Quest’anno abbiamo in programma circa 300 eventi fra Palafiori e il Centrale dalle 9:30 del mattino fino a tarda notte fruibili dalla app di Casa Sanremo. E’ stato un anno impegnativo dal punto di vista organizzativo ma che parte con la giusta forza. Casa Sanremo si conferma il punto di riferimento per chi si trova in città per lavoro in occasione del Festival e al contempo aggiunge momenti speciali e di intrattenimento per chi viene a Sanremo per vivere in pieno questi giorni di festa. Ringrazio Amadeus per la sua presenza oggi in occasione dell’inaugurazione e per non essere mai mancato negli anni più difficili della pandemia. Per lui ho solo grande stima e affetto».

«Ho grande stima nei confronti di Vincenzo – ha affermato Amadeus – Chi come lui ha tanta passione per la musica e per questo lavoro aggiunge sempre qualcosa di importante. Nel tempo abbiamo passato anni di grandi fasti così come momenti drammatici negli anni della pandemia. Torniamo oggi a vedere Casa Sanremo finalmente affollata, forse anche più di prima. C’è voglia di musica, di festival, di glamour, di vivere. Viva Sanremo e complimenti a Vincenzo, buon lavoro a tutti». «Casa Sanremo fa parte della grammatica del Festival – ha dichiarato Stefano Coletta – è fondamentale anche dal punto di vista comunicativo per un evento che è espressione dei tempi. Quest’anno si tornerà ad aggiungere la leggerezza che è mancata negli ultimi anni».

Per il sindaco Alberto Biancheri «il palco di Piazza Colombo è straordinario, il Festival in questo modo è davvero sotto gli occhi di tutti, la città è viva già da giorni, sta partendo un Festival che lascerà il segno con una città coinvolta al 100 percento grazie a Casa Sanremo ed agli eventi collaterali». Venerdì 10 febbraio, inoltre, come spiega Marco Scajola, «al Centrale avremo un momento di incontro fra oltre 300 giovani delle scuole, gli artisti e professionisti dello spettacolo per aiutare i ragazzi a realizzare un giorno il sogno di lavorare in questo mondo».

«Sanremo è tornata ad essere invasa dopo anni tanto difficili, tanti complimenti a Vincenzo ed al suo staff. Grazie per la sala stampa dedicata a Vittorio De Scalzi, certamente un valore aggiunto che apprezziamo in maniera particolare», sottolinea Gianni Berrino. Chiudono con una promessa ironica Riccardo Bocca e Duccio Forzano: «Noi saremo la libera repubblica del 73mo Festival di Sanremo. Saremo il programma di cui non si sentiva assolutamente la mancanza, ma che speriamo ne sentano la mancanza quando avremo finito. E questo lo deciderà solo il pubblico sulla App di Casa Sanremo. Ci auguriamo che sarà qualcosa di dirompente e soprattutto divertente: stiamo parlando di un grande spettacolo».

Quest’anno Casa Sanremo è ancora più sostenibile grazie alla collaborazione con 4Elements AssociAction ed Event green. La carbon footprint di Casa Sanremo verrà calcolata da Event-Green grazie all’utilizzo dell’algoritmo e software EGEV che determina scientificamente la quantità di CO2 prodotta sulla base dei consumi generati dall’evento stesso e verrà compensata con il sostegno di 4Elements AssociAction tramite un progetto dedicato al fine di rendere l’evento a impatto ambientale positivo.

Per scoprire il programma di Casa Sanremo, consultare il sito web www.casasanremo.it oppure installare gratuitamente l’app Casa Sanremo, cercandola all’interno del Google Play Store (per dispositivi Android) oppure nell’Apple App Store (per iPhone o iPad).

La scaletta ufficiale della prima serata del Festival di Sanremo con i 14 cantanti in gara in ordine di uscita.

Anna Oxa – “Sali (Canto dell’anima)”

Gianmaria – “Mostro”

Mr. Rain – “Supereroi”

Marco Mengoni – “Due vite”

Ariete – “Mare di guai”

Ultimo – “Alba”

Coma_Cose – “L’addio”

Elodie – “Due”

Leo Gassmann – “Terzo cuore”

I Cugini di Campagna – “Lettera 22”

Gianluca Grignani – “Quando ti manca il fiato”

Olly – “Polvere”

Colla Zio – “Non mi va”

Mara Sattei – “Duemilaminuti”

La scaletta ufficiale della seconda serata del Festival di Sanremo con i 14 cantanti in gara in ordine di uscita.

Will – “Stupido”

Modà – “Lasciami”

Sethu – “Cause perse”

Articolo 31 – “Un bel viaggio”

Lazza – “Cenere”

Giorgia – “Parole dette male”

Colapesce Dimartino – “Splash”

Shari – “Egoista”

Madame – “Il bene nel male”

Levante – “Vivo”

Tananai – “Tango”

Rosa Chemical – “Made in Italy”

LDA – “Se poi domani”

Paola & Chiara – “Furore”