CARTOLINE ACUSTICHE DA VENEZIA #16 Crowded Solitude

21 Giugno 2020

Se devo trovare una definizione per il periodo di lock down appena trascorso, solitudine affollata mi sembra quella più appropriata. Questa cartolina, Crowded Solitude, nasce dalle istanze di una folla, tutta dentro di me che, durante la fase 1, si è palesata improvvisamente nella forma di un dialogo scomposto e sovrapposto, fra intenzioni sospese, dimenticate o rimosse. Da anni non mettevo a posto il mio “archivio“ e l’“archivio“ mi ha chiesto, improvvisamente, d’esser riordinato così come l’amico, a cui avevo promesso un ti chiamo domani l’anno scorso, si è risvegliato giustamente incazzato e travestito da enorme senso di colpa e via dicendo. Questa moltitudine risvegliata di azioni rimandate mi ha chiesto innanzitutto d’essere ascoltata. Facendomi di conseguenza riflettere su questo tema: se non ho lo spazio per ascoltare e dialogare con me stesso come posso ascoltare e interagire con gli altri? E, soprattutto, se non so ascoltare chi mi sta vicino, come faccio a non sentirmi solo? Questa inusuale cartolina acustica registra sia i miei passi rapidi in una Venezia vuota in pieno lock down, mentre vado a fare la spesa, che i miei pensieri tesi ad immaginare una futura e buona convivenza con me stesso e i miei presenti e futuri amici. Buon ascolto! Qui a seguire, i link con il ciclo di Acoustic Postcards Venice! Evviva! Alla prossima A…. (scavalca la pubblicità e ne troverai altri!)

https://www.instagram.com/acoustic_postcards_venice/

https://www.youtube.com/channel/

https://www.liberovici.it

https://www.facebook.com/AcousticPostcardsVenice