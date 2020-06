CARTOLINE ACUSTICHE DA VENEZIA #17 Sweet Pigeons Underlaw

28 Giugno 2020

Vi devo confessare un semi segreto. Forse qualcuno si è chiesto il perché, ogni settimana, pubblico una cartolina acustica. Il mestiere del compositore è un lavoro strano che si svolge in assoluta solitudine. In questo caso, per me pubblicare una cartolina alla settimana vuol dire condividere il processo creativo. Aprire la porta del mio studio e far entrare chiunque ne abbia voglia. Perché, ogni cartolina, è soltanto una tessera di un mosaico acustico che si sta costruendo e di cui si potrà “ascoltare“ il disegno, soltanto alla fine. ”L’inconscio è strutturato come un linguaggio” ci suggerisce lo psicanalista e filosofo francese Jacques Lacan, e così come l’inconscio credo che anche ogni suono “concreto“ (grande eredità della ricerca musicale del ‘900), utilizzato come materiale compositivo, nel suo svolgersi nel tempo, sia linguaggio. Compito del compositore scoprirlo, farlo emergere e reinventarlo ricoprendo così, lui stesso, fisionomie professionali inusuali perché appartenenti alla scrittura e al cinema. La fisionomia del “documentarista“, se il lavoro del compositore è realizzare un soundscape, la fisionomia dello “sceneggiatore“ se utilizza i suoni raccolti per supportare drammaturgicamente le immagini di un film e una fisionomia rinnovata del “compositore“ se, attraverso la materia sonora, riesce, manipolandola e reinventandola, a veicolare e a suggerire una trasfigurazione del suono “grezzo“ in suono lirico – simbolico e quindi musicale. E lì, proprio lì in quello spazio temporale, se il lavoro è ben fatto, è lì che spesso si formano le immagini nell’immaginario di chi ascolta… oggi ci sono dei simpatici “Sweet Pigeons Underlaw“ (a Venezia sono fuorilegge!)… la tessera N° 17 di questo mosaico acustico veneziano! Buon ascolto e se vi volete immergere nelle 16 tessere precedenti qui ci sono i link! Evviva! A. (scavalca la pubblicità ci sono altri link!)

