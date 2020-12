Con Intesa Sanpaolo Concerto Berliner Capodanno su Classica HD

30 Dicembre 2020

Giovedì 31 dicembre alle ore 21:10 CLASSICA HD (Sky, Canale 136), in collaborazione con Intesa Sanpaolo, trasmette un evento esclusivo dalla Philharmonie di Berlino, il Gala di San Silvestro con i Berliner Philharmoniker diretti da Kirill Petrenko.

Come ogni anno, Classica HD regala ai propri spettatori il concerto di fine anno da una delle grandi capitali europee della musica. Quest’anno è la volta di Berlino con un concerto senza pubblico, aperto unicamente alle telecamere: dalla Philharmonie, i Berliner Philharmoniker diretti dal loro direttore musicale Kirill Petrenko.

Intesa Sanpaolo affianca CLASSICA HD nella proposta quotidiana della grande musica sulla piattaforma di SKY, un sodalizio che porta, il 31 dicembre 2020, un evento di straordinaria forza per la televisione italiana, un modo speciale ed esclusivo per concludere questo 2020 e proiettare la musica verso un futuro pieno di gioia, speranza, ottimismo.

L’iniziativa è nel solco della collaborazione instaurata da tempo tra Intesa Sanpaolo e Classica HD per la valorizzazione e diffusione di iniziative volte a promuovere il meglio della cultura lirica e classica. Intesa Sanpaolo sostiene i principali teatri lirici italiani, tra cui la Scala, la Fenice, il San Carlo di Napoli, il Teatro Regio di Torno, oltre a numerose rassegne come il Rossini Opera Festival, PianoCity, Torino Jazz Festival. L’appuntamento di San Silvestro porta la grande musica europea nelle case degli italiani in una notte che mai come quest’anno vedrà le persone trovare nell’ascolto digitale nuovi stimoli.