Riassunto del 2022 musicale per organi caldi

29 Dicembre 2022

Che dire, un anno denso di opportunità per i giovani di questo paese, direbbe un attempato vecchietto dal cuore giovane (cit.)

Quest’anno musicalmente è stato strano: ho amato molto dischi “commerciali” come X2 di Sick Luke, o Dove Volano le Aquile di Luché (a scoppio ritardato, ammetto), ma anche gli album di Egreen – Nicholas e Mistaman – Dentro la mia Mente mi hanno colpito.

Sono tutti prodotti del grande mondo “urban” che a differenti latitudini dimostrano la bontà e la salute del genere, oramai nella piena fase post-trap.

Le copertine di Sick Luke e Egreen

Se devo essere sincero però la maggiore varietà e assenza di paletti le ho riscontrate nella parte “main”: pure uscite come Paky, Thasup e Lazza non sono state certamente da meno. Qui non è discorso di essere giovani o meno per certi ascolti, ma mettersi lì ad ascoltare e contestualizzare nel 2022 quel che esce.

Cercando altri suoni sono rimasti ben preso dai dischi di Koralle, LNDFK e Rosa Brunello che dimostrano una vivacità in ambito jazz e jazz / urban notevole, se poi vogliamo andare all’estero la produzione degli Ezra Collective illustra con forza quanto la scena Uk Jazz sia uno degli spunti a cui rivolgersi per il futuro.

Le copertine di Koralle e Rosa Brunello

La scena “under” locale (per capirci: norditaliana) dopo averci speso una buona decade dentro l’ho lasciata andare: annoiata, noiosa e con pochi guizzi (oltre che con evidenti problemi comunicativi). Sarà che mancano luoghi dove suonare e mancano le band valide (o forse è il contrario?) ma per questo ho lasciato stare articoli e podcasting a favore di altre avventure (Agenzia Z).

Trovo maggiore vitalità e sperimentazione nella parte main della musica italiana che in quella under. Almeno, la mia esperienza.

Ps: ho abbandonato progressivamente il vinil-consumo, perché oramai è più che altro solo un palese feticcio (lì compro, ma meno e solo per dischi che filano bene dalla prima all’ultima traccia)

Con questa, buona musica per il 2023, se avete i vostri migliori ascolti da condividere qui fra i commenti, ben venga!