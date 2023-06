Raffaella Carrà celebrata a Times Square come Ambassador per Spotify Equal

16 Giugno 2023

Ci sono stelle delle musica e dello spettacolo che continuano a brillare pur non essendo più in vita. Raffaella Carrà ne è un chiaro esempio. In questi giorni conquista New York e appare in un Billboard a Times Square. È la prima artista di catalogo ad essere stata scelta come Ambassador per Spotify Equal. Una notizia meravigliosa per l’intero popolo LGBTQ+ e per la nostra nazione.

Sono usciti oggi in digitale tre nuovi album di Raffella: “Fiesta (Italian Edition)”, “Mi spendo tutto”, “Raffaella (1988)”.

Una discografia straordinaria che comprende il brano “Luca”, che racconta la storia di un ragazzo con i capelli biondi come l’oro che preferisce l’amore di un altro uomo a quello di una ragazza. “Luca” è tra le prime canzoni italiane a raccontare il tema dell’omosessualità con audacia e spensieratezza, e per questo motivo Spotify celebra l’artista posizionando il brano in testa alla playlist Spotify Equal Italia per tutto il mese di giugno.

A due anni dalla sua morte e a pochi giorni dal suo compleanno – il 18 giugno avrebbe compiuto 80 anni -, continuano ad emergere aspetti inediti della mitologica Raffa. Un lato intimo, privato, che in vita ha custodito gelosamente. Come il dettaglio rivelato sul numero in edicola di Famiglia Cristiana, grazie al quale si scopre una Carrà davvero speciale. “C’era un altro amore che Raffaella coltivava in silenzio: poveri e dimenticati verso i quali non si limitava agli aiuti in denaro”, svela Luciano Regolo, condirettore del settimanale. “Andava, nel più totale anonimato, a servire alle mense per gli indigenti, voleva conoscerne le storie, guardarli negli occhi, donare sorrisi e speranze”. Nessuno, mentre l’indimenticabile conduttrice e showgirl era in vita, lo ha mai saputo.