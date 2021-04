25 Aprile 2021

Questo è un post volutamente di poche parole. Perché in questi tempi tossici e depressi, abbiamo bisogno di positività e di bellezza per non morire: 1) di Covid; 2) di depressione; 3) del bombardamento mediatico legato alla pandemia.

E allora, riempitevi gli occhi e il cuore di bellezza.

Le immagini sono state scattate stamattina in un parco pubblico.