Nasce il progetto “La mia Irpinia”. Storie da una terra incredibile

30 Ottobre 2021

L’Irpinia è una terra particolare. Riservata e bellissima, silente e in molti punti abbandonata. Carica di struggente bellezza e del calore di gente unica sotto il profilo umano. Chi impara a conoscerla la apprezza e dopo la ricerca, la visita con piacere, la contempla estasiato per quello che essa può dare. Ho dedicato molte energie a studi sull’Irpinia e mi sono tuffata nei suoi magici paesi ogni volta che ho potuto. Come visitatrice o anche come turista. Altro che Irlanda, Danimarca o il mal d’Africa. L’Irpinia racconta mille storie, offre scenari sempre diversi, ti regala emozioni sempre nuove, sempre inattese. Anche recentemente ho dedicato un breve studio al potenziale turistico dell’Irpinia con delle slides che potete trovare su Internet (in genere le ho dedicato libri, saggi e articoli).

Sono perciò rimasta piacevolmente soddisfatta quando ho appreso che gli attivissimi giovani dell’associazione Info Irpina, guidati dal suo intraprendente presidente Francesco Celli, hanno dato vita ad un progetto degno di lode, che, come spesso succede da queste parti, denota le tante iniziative dal basso che vanno a colmare i vuoti della politica spesso latente in merito alla promozione del territorio.

Il progetto in questione si chiama “La mia Irpinia” e consiste in un poderoso piano di comunicazione: la campagna consiste nella trasmissione, sul circuito TV della e della Metropolitana di Napoli, di 960 spot promozionali al giorno, con protagonista l’ Irpinia ed alcuni dei suoi autorevoli rappresentanti.

Info Irpinia è anche molto attiva ad instagrammare il territorio attraverso il proprio canale. Inoltre, ogni anno bandisce il concorso fotografico “Emozioni d’Irpinia” per realizzare un calendario con immagini spettacolari di questa incredibile terra. Basta visionare gli scatti arrivati in finale quest’anno per rendersi conto di quello che è questa terra, l’Irpinia.

Monteverde. Foto di Pietro Mero

La foto di copertina ritrae Lauro (AV) ed è di Pasquale Battaglia