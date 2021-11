Scandalosa e impegnata, Josephine Bakar riposerà al Pantheon di Parigi

28 Novembre 2021

Quando sono arrivata a Parigi, sono stata felice di sentire che sulla strada potevo prendere un taxi senza la paura che rifiutassero di prendermi. Sono stata anche felice di pensare che se avessi avuto fame, avrei potuto fermarmi in qualsiasi ristorante.

Josephine Baker

È stata il simbolo erotico dei folli Anni Venti. Ballerina, cantante, attrice, regina del music-hall, eroina della resistenza francese durante il nazismo, infine castellana in Dordogna, dove accolse dodici bambini da lei adottati. Il prossimo 30 novembre 2021 Freda Josephine Bakar, sarà sepolta nel Pantheon di Parigi, prima donna di colore della storia.

Ho scoperto la sua storia attraverso un bellissimo documentario trasmesso sulla tv francese France 2, dal titolo Joséphine et Coco, des années folles aux années sombres.

Il documentario mette sapientemente in parallelo la vita di due donne straordinarie di quegli anni, che ebbero due destini singolari nelle scelte contrapposte che fecero. Infatti, mentre la regina dell’eleganza, Coco Chanel, amante di un tedesco, fu una spia nazista, l’esuberante Josephine ebbe un ruolo importante nel controspionaggio francese della Francia Libera (passa messaggi segreti attraverso gli spartiti musicali). La Francia, infatti, era il paese che l’aveva adorata e accolta. Tutta la sua vita fu spesa al servizio della libertà delle donne e della causa francese.

Nata nel Missouri da un artista di strada che abbandonò la famiglia quando lei aveva solo un anno, Josephine vive con la madre, che si risposa poco dopo e che dà al mondo altri tre bambini. La sua è una famiglia povera, di origine afro-americana. JOsephine si guadagna da vivere prestando servizio nelle case di persone benestanti.

A 13 anni lascia la scuola e consuma un matrimonio lampo, e l’anno dopo (1920) va via di casa. Affascinata dal mondo del teatro e dello spettacolo, riesce a convincere il direttore del Boxer Washington Theatre (frequentato solo da neri) a farle un provino.

Dopo aver fatto gavetta nei piccoli teatri di Saint-Louis, si esibisce a Brodway e, nel 1925, sbarca in Europa con la “Revue nègre” al Théâtre des Champs-Élysées, direttamente a Parigi. La sua carriera di cantante, ballerina, attrice, artista completa, è strepitosa e non conosce soste. Balla nuda, indossando un gonnellino di sedici banane, un costume inventato per lei dal costumista austriaco Paul Seltenhammer. Trasmette un’energia incredibile al pubblico in sala, mentre la Chiesa proibisce ai fedeli di assistere a quegli spettacoli che i benpensanti etichettano come “indecenti”. Inizia una relazione con lo scrittore belga George Simenon, il celebre inventore del personaggio di Jules Maigret, commissario di polizia francese, noto per la sua fama di tombeur des femmes. Guardata con scetticismo in America ed acclamata in Francia, Josephin Baker allo scoppio della seconda guerra entra nel controspionaggio francese, mentre la sua stella continua a risplendere sui palchi dei teatri francesi. Diviene una delle più acclamate chanteuses. Frequenta l’alta società parigina e si mobilita a favore della Croce Rossa. Nel 1947 sposa il direttore d’orchestra Jo Bouillon. Ottiene la nazionalità francese. La coppia acquista il castello delle Milandes in Dordogna, dove accoglie e adotta dodici bambini provenienti da diversi paesi del mondo, che lei definisce affettuosamente “la mia tribù arcobaleno”. Nelle sue interviste, la Baker afferma che il suo desiderio di maternità era sempre stato molto forte, ma, non avendo avuto figli di suo, la scelta di adottare tanti bambini ha colmato il suo desiderio di maternità ma anche di pratica attuazione della convivenza interraziale e interculturale fra i popoli. La Baker si è impegnata anche nelle lotte per la fine delle discriminazioni razziali. È stata l’unica donna a parlare pubblicamente al fianco di Martin Luther King.

Caduta in disgrazia, trovò un valido aiuto economico grazie all’amicizia di Grace di Monaco, come lei artista di origine americana. Grace le offrì prima un aiuto in denaro, poi le diede la possibilità di esibirsi per la Croce Rossa nel Principato di Monaco. Con i soldi ottenuti dalla sua attività artistica, Josephine acquistò una casa in Costa Azzurra, dove passò il resto della sua vita. Fu una grande sostenitrice del generale De Gaulle.

Morì di emorragia cerebrale subito dopo essersi esibita nel suo ultimo spettacolo. La sua vita e la sua morte, ne proiettano la personale vicenda esistenziale nella storia di Francia.