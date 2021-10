I risultati delle elezioni comunali in diretta

4 Ottobre 2021

Il 3 e 4 ottobre si è svolta un’importante tornata elettorale. Gli appuntamenti più attesi hanno riguardato il rinnovo dei consigli comunali e della carica di sindaco delle principali e più popolose città italiane: Roma, Milano, Napoli, Torino, Bologna e Trieste. Si votava inoltre per la Regione Calabria, e anche per il parlamento, visto che in due collegi (Siena e Roma Primavalle) si svolgevano elezioni politiche suppletive, per due seggi vacanti in parlamento. A Siena, in particolare, la partita è simbolica per molte ragioni: perchè si svolge in una storica roccaforte della sinistra scossa dal disastro di Mps, e perché si è candidato lì il segretario del Pd Enrico Letta.

Quelli che riportiamo sono i dati presentati dai presentati principali network informativi.

Roma

Michetti (centrodestra) 31.8

Gualtieri (centrosinistra) 24.1

Virginia Raggi (M5S) 21.1

Calenda (lista Civica) 18

Milano

Beppe Sala (centrosinistra) 58.2

Luca Bernardo (centrodestra) 30.7

Gianluigi Paragone (Italexit) 2.8

Layla Pavone (5s) 3.4

Napoli (affluenza finale: 47,2%)

Gaetano Manfredi (pd – 5Stelle) 60.4

Catello Maresca (centrodestra) 19

Antonio Bassolino (liste civiche) 10.1

Torino (affluenza finale: 48,1%)

Lo Russo (centrosinistra) 40.6-44.6

Damilano (centrodestra) 36.4-40.0

Sganga (5Stelle) 6-10

Bologna (affluenza finale: 51,2%)

Lepore 62

Battistini 28

Trieste

Di Piazza (centrodestra) 42.4-46.4

Russo (centrosinistra) 30.1-34.1

Regione Calabria

Occhiuto, centrodestra, per tutti ha già vinto 56-60

Bruni (centrosinistra) 24.6-28.6

De Magistris 11.7-15.7