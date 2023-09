modesta proposta sull’immigrazione

20 Settembre 2023

Nel “dibattito” (!) politico (meglio sarebbe dire disperato berciare pre-elezioni europee) di questo governo sul tema “migranti” etc. posso solo supporre una ignoranza sanabile con un approccio anche superficiale a un qualsiasi manuale scolastico di storia. Quando spiego l’Imperialismo a scuola, noto che i ragazzi non ne sanno nulla, ma già dopo l’ora di lezione, iniziano a fare discorsi più consapevoli, o almeno a riflettere…

Scherzando (e no che non c’è nulla da scherzare), mi verrebbe voglia talvolta di entrare in un forum di destra e fare questa sparata, allegando la successiva cartina geografica:

«Una alternativa radicale sarebbe ritornare all’Imperialismo: occupiamo la Libia. E facciamo le politiche di apartheid che facevamo sotto il fascismo. Zero sbarchi.»

Sarebbe il sogno delle destre fasciste-nazionaliste in Italia. E anche di molti sui social.