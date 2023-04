Una Pasqua molto italiana: l’inverno demografico e l’eterno Berlusconi

9 Aprile 2023

I giorni di Pasqua, per i credenti di fede cristiana, celebrano la morte e la resurrezione di Gesù. Per tutti, anche per chi non ha la fede, o non ha quella fede, la storia evangelica della Passione è un’occasione di riflessione attorno ai temi esistenziali più importanti: la fine della vita umana, il coraggio della lealtà fino all’estremo sacrificio contrapposto al tradimento degli amici e dei sodali di una vita, quel che ciascuno di noi può o vorrebbe lasciare di sè a chi resta in vita, solo per dirne alcuni.

Le coincidenze, a volerle cercare, si trovano sempre e quindi non mi dilungherò. Tuttavia, è proprio nella settimana di Pasqua che le due più importanti notizie nazionali registrate dai media riguardano le cose prime e ultime della vita. La lotta per continuare a vivere di Silvio Berlusconi, il più rilevante uomo pubblico italiano degli ultimi decenni, è entrata nel vivo tra mercoledì e giovedì, quando l’aggravarsi delle sue condizioni cliniche hanno portato a un ricovero direttamente nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele, diretto dal suo medico di fiducia Alberto Zangrillo.

Non è la prima volta che la salute dell’ex presidente del Consiglio e dell’eterno protagonista degli immaginari nazionali è al centro della scena. Auguriamo a Silvio, di cuore, che non sia l’ultima. Questa volta, complice l’età che rende ineluttabile anche i destini che sembrano meno visualizzabili, la nazione è sembrata prepararsi all’evento con più esplicitezza. Perfino nelle interviste dei più o meno fedeli, tra un atto di fede nell’eternità del Nostro e l’altro, si accettava di parlare di un “dopo”. Tutti hanno limato e aggiornato i coccodrilli che giacevano depositati e stratificati negli archivi. Molti hanno iniziato a ragionare a mezza voce di cosa succederebbe alla scena politica se, qualora. Di cosa succederà quando. Fa una certa impressione vedere che, anche dalle parti di chi lo ha per anni o decenni considerato il male peggiore che potesse capitare, ci si chieda oggi di cosa resterà dell’àncora moderata del centrodestra a trazione “estremista”. Come se fossimo nel tempo in cui i voti berlusconiani in purezza erano ogni volta più di dieci milioni. Come se Giorgia Meloni fosse davvero ancora e solo la sovranista pericolosa per gli assetti europei che, invero, è stata solo per una breve stagione che ha furbamente nascosto sotto il tappetto dal quale ogni tanto si agitano le braccia tese dei camerati che – per definizione – sbagliano. Per i bilanci e le prospettive concrete ci sarà tempo. Mi consento però una scommessa che vale quel che vale, come una monetina da 5 centesimi lanciata in mezzo al mare: di Forza Italia non sopravviverà niente. I suoi parlamentari correranno verso altri lidi in corso d’opera, e nel quadro attuale il lido più attraente e ambito sarà quello del mare di Ostia governato da Meloni. Quei voti, quelli che restano, dureranno quanto dura la vita degli umani. Nessuno è eterno, neanche Berlusconi, figuriamoci gli altri.

Coerentemente con lo sguardo politico del paese, che punta al passato, i segni di un futuro che fatica a nascere sono chiari nella società, nei numeri che con precisione la descrivono. È stato molto discusso, in questi giorni, il rapporto dell’Istat sulla situazione demografica della nazione. Continuiamo a calare, a essere meno di quanti eravamo l’anno precedente. Quest’anno il calo dei residenti in Italia è particolarmente sensibile, perchè il saldo negativo è pari a quasi 180 mila persone, e il record negativo del 2022 riguarda invece il numero di nati: meno di 400 mila, per la prima volta nella storia. Un paese sempre più vecchio, che fa sempre meno figli – 1,24 per ogni madre, ampiamente sotto il tasso di sostituzione -, che continua a non avere una prospettiva di futuro rispetto all’immigrazione, alla capacità di attrarrla e governarla, ma che ne parla solo in termini di propaganda, a beneficio – per l’appunto – delle vecchie mentalità che si respira nei bar di provincia. Che laggiù gli stranieri spaventino è normale, e capita da che mondo e mondo, in tutto il mondo. È invece grave che chi guida un paese non trovi le chiavi culturali e verbali per spiegare che di una politica di natalità per chi c’è e di apertura intelligente e ambiziosa per chi arriva da altrove abbiamo disperatamente bisogno, se non vogliamo che una dopo l’altra non chiudano tutte le nostre aziende. Del resto, basta guardare a quel che racconta chi si occupa di edilizia e di costruzioni di qualità, stretto tra il passato dei superbonus e il futuro scorsoio del PNRR per capire che, tra i tanti problemi che abbiamo, è che in cerrti segmenti non ci sono abbastanza professionalità di qualità e, contestualmente, dall’altra parte, in molti pezzi di paese c’è perfino troppa gente che non sa fare molto, e che comunque non ha nulla da fare.

Pasqua serve, dopotutto, a pensare che con la morte non finisce tutto. Che il futuro esiste e la vita umana è fatta per pensarsi in un tempo che trascende i destini dei singoli, necessariamente caduchi e finiti. Le due notizie della settimana – così diverse tra di loro – ci ricordano di quanto, davvero, ne abbiamo bisogno. Come abbiamo bisogno di un elemento che accompagna sempre questi giorni: coltivare gli affetti, le amicizie, la libertà di rapporti veri che spesso trascuriamo e la vita non ci consente. Quel che la pandemia ci ha tolto questa Pasqua ci restituisce definitivamente. È l’anno giusto per ricordarci che niente è scontato, che molte cose sono una fortuna e che come tutte le fortune vanno meritate e coltivate. Anche a questo serve la buona politica.

E buona Pasqua a tutti noi.