Il giorno in cui la Costituzione ha resistito: il “No” degli italiani come argine alla deriva dei poteri

Nella vita democratica di un Paese, il voto non è soltanto una scelta: è una dichiarazione di identità. Il risultato dell’ultimo referendum costituzionale sulla giustizia segna esattamente questo passaggio. La vittoria del “No” non è stata una semplice bocciatura tecnica di una riforma, ma un atto consapevole, quasi solenne, con cui gli italiani hanno deciso di difendere la propria Costituzione, riconoscendola ancora una volta come l’ultimo baluardo contro ogni possibile squilibrio tra i poteri dello Stato.

In un tempo in cui le istituzioni vengono spesso piegate alle esigenze della contingenza politica, il corpo elettorale ha scelto la prudenza della storia contro l’impazienza del presente. Ha scelto di non intervenire su un impianto delicatissimo come quello della giustizia, consapevole che la separazione dei poteri non è un principio astratto, ma una garanzia concreta di libertà. È il fondamento che impedisce a qualsiasi governo – di ieri, di oggi o di domani – di concentrare su di sé prerogative che non gli appartengono.

La partecipazione è stata ampia, significativa, persino sorprendente se si considera il contesto. E questo rende il risultato ancora più netto. Gli italiani sono andati a votare in massa, esercitando il loro diritto-dovere con senso civico, nonostante le evidenti difficoltà poste a chi vive lontano dal proprio comune di residenza. Il mancato riconoscimento pieno del diritto di voto ai fuorisede resta una ferita aperta, una contraddizione che stride con la retorica della partecipazione. Eppure, nemmeno questo ostacolo è riuscito a spegnere la volontà popolare.

Di fronte a un verdetto così chiaro, l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni non può permettersi ambiguità. Non può minimizzare, né reinterpretare. Il messaggio arrivato dalle urne è inequivocabile: gli italiani non vogliono modifiche che mettano a rischio l’equilibrio tra i poteri dello Stato. È una linea netta, tracciata con decisione. Ignorarla significherebbe non solo mancare di rispetto al voto, ma incrinare ulteriormente il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.

Ma questo referendum lascia anche un’altra eredità, più scomoda per alcuni. Una parte significativa dell’avvocatura e numerosi esponenti politici – sia di destra che di sinistra – che si erano schierati per il “Sì” dovranno ora confrontarsi con il senso e il tono delle loro posizioni. In molti casi, il dibattito ha superato i confini del confronto legittimo, scivolando in atteggiamenti che sono apparsi irrispettosi, se non apertamente ostili, nei confronti della magistratura. Una postura che il voto popolare ha implicitamente respinto, riaffermando il valore dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici come pilastri irrinunciabili della democrazia.

In questo quadro, merita una menzione speciale l’impegno civile e culturale di realtà territoriali che hanno saputo trasformare il referendum in un momento di partecipazione consapevole. Tra queste, l’ ANPI- Mesagne si è distinta per la profondità e la coerenza della propria azione. Forte di una storia radicata nei valori della Resistenza, con un direttivo attivo e una significativa rappresentanza femminile, l’associazione ha lavorato con determinazione – sul piano materiale e intellettuale – per sostenere le ragioni del “No”. Non solo incontri, dibattiti e informazione capillare, ma anche un richiamo costante alla memoria storica come bussola per orientarsi nel presente.

Perché è proprio questo il punto: la Costituzione italiana non è un documento immobile, ma non è nemmeno un terreno su cui intervenire con leggerezza. È il risultato di un equilibrio conquistato dopo una stagione drammatica della nostra storia. Ogni modifica richiede non solo competenza tecnica, ma anche rispetto profondo per quel contesto e per quei principi.

Il “No” degli italiani, oggi, suona come un monito e insieme come una promessa. Il monito è rivolto a chi governa: la sovranità appartiene al popolo, e il popolo ha parlato. La promessa riguarda invece il futuro: finché ci sarà una cittadinanza capace di riconoscere il valore delle proprie istituzioni, la democrazia italiana continuerà a reggere, anche nelle sue stagioni più complesse.