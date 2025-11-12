La prossima sinistra italiana potrebbe essere un asse Conte-Franceschini

Tra Giuseppe Conte e Dario Franceschini ci sarebbe un’accordo sottinteso per le prossime elezioni del 2027: Conte premier e Franceschini presidente della Repubblica con il sostegno dei Cinque Stelle

C’è una voce che sta circolando in questi giorni e che potrebbe ridisegnare gli equilibri degli schieramenti politici in campo, soprattutto in vista delle prossime elezioni del 2027. Un’alleanza tra il pentastellato Giuseppe Conte e il piddino Dario Franceschini. Un asse che vedrebbe due “big” cambiare il volto della sinistra.

L’alleanza si basa su un accordo sottinteso e basato su reciproci vantaggi: Conte sarebbe in pole position per la carica di capo del governo, mentre Franceschini, con l’appoggio dei pentastellati, correrebbe a diventare il prossimo capo dello Stato. Un asse dettato anche dalla necessità di dare sostanza a una sinistra che, così come è composta, difficilmente riuscirebbe a prevalere su Giorgia Meloni. Franceschini sa che Conte, che ha già esperienza di governo, soprattutto in tempi di pandemia da Covid, sarebbe il candidato ideale come prossimo inquilino di Palazzo Chigi, perché ha solidi rapporti con il mondo cattolico e credibilità nazionale e internazionale.

I rapporti tra i due sono buoni. Conte ha definito Franceschini “un politico di grande intuito”. Mentre Franceschini ha parlato di Conte come di un politico “capace e intelligente”. Entrambi smentiscono ogni “patto”, ma i loro collaboratori ammettono che un dialogo è in corso e che potrebbe presentare un asse di sinistra improntato sul duo Conte-Franceschini da contrapporre al duo di destra Meloni-Salvini. Franceschini, uomo di grande esperienza politica, proveniente dalla scuola democristiana e tessitore di equilibri istituzionali, avrebbe individuato in Conte il profilo ideale per dare alla sinistra una guida competitiva e allo stesso tempo ottenere un sostegno pentastellato per la propria candidatura al Quirinale.

In vista di questo accordo politico che porterebbe aria nuova e, soprattutto, aria moderata in Italia, Franceschini avrebbe già messo in campo un lavoro diplomatico tra Roma e il Vaticano. Vaticano che non vede di buon occhio una destra estremista come quella della Lega e di Fratelli d’Italia. Soprattutto dopo le dichiarazioni di Vannacci che si è detto chiaramente fascista e che porta avanti valori poco cattolici. E anche gli italiani non è che stiano esultando davanti alle promesse mancate della Meloni. Un cambio di guardia, con due politici di caratura, potrebbe diventare il catalizzatore dei voti delle prossime elezioni di delusi e scontenti della politica.

A incoraggiare questa alleanza c’è anche la progressiva erosione del consenso di una destra francamente imbarazzante, con cori fascisti, saluti romani, attacco alla stampa e alla magistratura. In questo contesto, gli italiani potrebbero tornare a guardare con favore a un fronte progressista rinnovato nei volti e nei toni. Non si tratterebbe solo di un’alleanza di potere, ma di un’alternativa politica valida da offrire al Paese. Per adesso tutto resta confinato nei sussurri di corridoio, ma la sensazione diffusa è che qualcosa si stia muovendo su sponda di una sinistra finora davvero inconcludente.