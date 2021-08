Pensieri dis-persi

2 Agosto 2021

*Le appartenenze spurie, i giochi di interruzioni e corrispondenze, i paradossi insolubili, le identità fragili e fratturate, la coscienza, per citare Montaigne, che «c’è altrettanta differenza fra noi e noi stessi che fra noi e gli altri». Solo giunti a questa consapevolezza, si può divenire-dialogo. Che è sempre a tre. Non io-tu, buberianamente. Ma io-tu-illeità (Lévinas). Persone non costituite in anticipo, ma che accadono, dispiegando la scena (anche tenda) dell’interlocuzione. Identità dell’interim, dell’intervallo, e della pazienza che iniziare e finire non dipende da noi, da noi dipende perdurare nel compito. Pensando anche a un libro difficilissimo, e ormai introvabile, del mio maestro M.M.O. Ci sta una cinquantina d’anni avanti.

*Sono sempre poco propenso all’uso del titolo “filosofo/a” per riferirsi ai soli professori di università. Ma sono anche poco propenso a pensare che il termine ce lo si possa autoattribuire. Un po’ come poeta, sono gli altri che debbono riconoscerti come tale, come mi pare dicesse Wisława Szymborska per i poeti. Altrimenti, se ritorniamo al senso etimologico, va bene “amante di Sophia”). In ogni caso, ha ragione Ferraris, nessuno può censurare la scrittura. Sempre Wisława Szymborska: «Preferisco il ridicolo di scrivere poesie | al ridicolo di non scriverne». Vale anche per la filosofia. E anche per l’imbecillità, forse.

*Ah già, il diario:

Mattina svegliato presto

lavato le mani e viso

bevuto il caffè d’orzo del bollitore

visto i titoli dei giornali

passato molto tempo sui social

a leggere commenti di giornalisti US e UK.

Ho spazzato per terra,

Ho passato lo straccio.

Ho fatto una passeggiata di 17 minuti,

su per l’erta che porta alla radura

dall’alto ho visto la vallata

– acquario silenzioso –

ho incrociato un ragazzo con un cane

l’ho chiamato,

mi ha risposto con un sorriso d’imbarazzo

«è tutto ciò che ci rimane»,

mentre il cane mi si avvicinava.

*l’età affetta il corpo o l’anima?Siamo un corpo /un’anima che non ha tempo/ che ha in prestito un corpo temporaneo?

*Se la tua terra è ancora in mano ai quattro umori . dimmi che senti . dimmi che provi