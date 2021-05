Le molestie sessuali diventano una disciplina universitaria

24 Maggio 2021

Si chiama AVISA, dal personaggio di una poesia inglese (Willobie His Avisa, 1594) che respinge uno dopo l’altro l’assalto di diversi pretendenti assidui e aggressivi, divenendo il simbolo della vittoria delle donne sulle violenze di genere. Si tratta di un progetto di ricerca accademico made in France che riunisce specialisti in letteratura, storia delle idee, storici e sociologi del cinema intorno al fenomeno sociale noto oggi col nome di “molestie sessuali” nel contesto di una storia di rappresentazioni testuali o cinematografiche del Medioevo nell’era contemporanea.

AVISA – Historiciser le harcellement sexuel organizza nei giorni 9 e 10 dicembre 2021 un convegno pluridisciplinare sul tema. Il titolo del convegno è: Écrire l’histoire du harcèlement sexuel sur la longue durée : nommer, dénoncer, représenter, mettre en image ou en musique (cioè “Scrivere la storia delle molestie sessuali a lungo termine: nominare, denunciare, rappresentare, mettere in immagini o in musica”). Entro il 15 giugno sarà possibile rispondere ad una call for paper per il Simposio in oggetto.

AVISA dispone di un Comitato Scientifico e di un Comitato organizzatore, entrambi composti da accademici di varie Università francesi

Il progetto si propone di dimostrare:

che le molestie sessuali hanno avuto una loro rappresentazione ben prima dell’effetto Weinstein;

che nel corso dei secoli le molestie sessuali sono state condannate senza essere necessariamente processate in tribunale;

che i casi di molestie sessuali sono tuttavia registrati negli archivi di alcuni luoghi.

Tutti i contributi scientifici sono bene accetti. Si tratterà di ricostruire il lessico giuridico, letterario o ordinario utilizzato nel tempo su tema delle molestie sessuali; analizzare scene di molestie sessuali in film o serie televisive; studiare il contributo del cinema e l’eventuale banalizzazione dello stupro all’interno di alcuni film.

AVISA è anche una piattaforma bilingue (inglese e francese) per la ricerca multidisciplinare sulle molestie sessuali. L’indirizzo è qui: Accueil · AVISA · AVISA (huma-num.fr)