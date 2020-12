In Russia vaccino gratis per tutti

8 Dicembre 2020

La notizia è uscita in queste ore sul New York Times. Il Cremlino mette a disposizione vaccini gratis per la popolazione. “Ma li prenderanno?”, si chiede l’autorevole giornale americano. Il vaccino russo contro il coronavirus è stato iniettato alle persone nella parte superiore del braccio durante il fine settimana. Molti russi hanno voluto condividere questa nuova esperienza con foto sui social ed anzi la pratica di ricevere scatti gratuiti è incentivata presso le cliniche locali.

Riporta ancora il NYT: “La Russia ha reso disponibile gratuitamente il suo vaccino contro il coronavirus nei giorni scorsi a insegnanti, operatori sanitari e dipendenti dei servizi sociali di età inferiore ai 61 anni a Mosca”. Il giornale, però, aggiunge che molti russi non scommetterebbero sulla sua validità, stante almeno due dati: 500 morti al giorno e clima di grande sfiducia nei confronti di Vladimir V. Putin e del suo governo.

Il nuovo vaccino si chiama Sputnik V, e tale nome suggerisce che il Cremlino lo consideri come parte della sua competizione con l’Occidente. Lo Sputnik, infatti, fu il primo satellite lanciato dall’Unione Sovietica, nel 1957, e divenne un punto di forza per Mosca durante la Guerra Fredda.

Foto: New York Times