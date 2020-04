Coronavirus: 139.422 casi totali, 552 nuovi decessi, 2099 guariti

8 aprile 2020

Dall’inizio dell’epidemia di coronavirus i contagi totali in Italia sono saliti a 139.422 con un aumento di 3836 unità (ieri erano 135.586), pari al 2,5% su base nazionale. Sul totale delle infezioni si contano 17.669 decessi e 26491 i guariti.

Oggi gli attualmente positivi al coronavirus sono in totale 95262 ( 1195 in più di ieri, che erano 94.067). I pazienti ricoverati con sintomi sono 28485 (-233); 3693 (-99) sono in terapia intensiva, mentre 63084 persone sono in isolamento domiciliare fiduciario con sintomi lievi o assenti. I decessi registrati oggi sono 552 e 2099 i guariti. Sono stati processati, dall’inizio dell’epidemia, 807.125 tamponi. Nella giornata di oggi sono stati processati quasi 52 mila tamponi, che è il numero più alto dall’inizio dell’epidemia.

In Lombardia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, 53414 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2, 1089 in più di ieri quando i casi positivi segnalati erano 52325. Di queste, sono decedute 9722 (+238) persone e 15147 ne sono guarite. I ricoveri in ospedale sono 11719 (-114), 1257 (-48) quelli in terapia intensiva, sono in isolamento domiciliare fiduciario. Sono stati processati 187557 tamponi dall’inizio dell’epidemia, 8226 in più di ieri.

La Provincia più colpita è quella di Milano: i casi sono passati a 12.039 (+252, la crescita ieri era stata +249). Seguono Bergamo (9.931), Brescia (9.909) , Cremona (4.422), Monza (3.264). Milano città registra 4.824 casi (+80, ieri l’aumento era +99).

I dati dei casi provincia per provincia

I dati regione per regione

Lombardia 53.414 (+1.089, +2.1%)

Emilia-Romagna 18.234 (+409, +2.3%)

Veneto 12.410 (+485, +4.1%)

Piemonte 13.883 (+540, +4%)

Marche 4.859 (+149, +3.2%)

Liguria 4.906 (+149, +3.1%)

Campania 3.268 (+120, +3.8%)

Toscana 6.379 (+206, +3.3%)

Sicilia 2.159 (+62, +3%)

Lazio 4.266 (+117, +2.8%)

Friuli-Venezia Giulia 2.218 (+65, +3%)

Abruzzo 1.859 (+60, +3%)

Puglia 2.634 (+120, +4.8%)

Umbria 1.289 (+26, +2.1%)

Bolzano 1.835 (+24, +1.3%)

Calabria 859 (+26, +3.1%)

Sardegna 975 (+40, +4.3%)

Valle d’Aosta 850 (+15, +1.8%)

Trento 2.602 (+126, +5.1%)

Molise 226 (+2; +0.9%)

Basilicata 297 (+6, +2.1%)

