Coronavirus: 162.488 casi totali, 602 nuovi decessi, 1.695 guariti

14 aprile 2020

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus i contagi totali in Italia sono saliti a 162.488 (+2.972) con un incremento dell’1,9% rispetto a ieri. I dati forniti dal Ministero della Salute evidenziano 104.291 soggetti attualmente positivi (+675); 602 i morti, 21.067 in totale dall’inizio dell’epidemia. I guariti/dimessi sono in tutto 37.130 (+1.695) . Dall’inizio dell’epidemia sono stati processati 1.073.689 tamponi.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 28011, quelli in terapia intensiva 3.186 (-74) , 73094 (il 70%)persone sono in isolamento domiciliare.

In Lombardia, la regione più colpita, il totale dei casi sale a 61326, con un aumento di 1012 unità, a fronte di 214870 tamponi effettuati. Oggi ne sono stati effettuati solo 3778 in più.

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 241 decessi, che portano il totale a 11142, mentre si riducono ulteriormente i ricoveri in terapia intensiva a 1122, 21 in meno di ieri, mentre i ricoverati meno gravi si attestano a 12077. I guariti/dimessi salgono a 36985.

I casi provincia per provincia

I dati regione per regione

Lombardia 61.326 (+1.012, +1.7%: ieri erano stati +1.262)

Emilia Romagna 20.752 (+312, +1.5%: ieri + 342)

Veneto 14.432 (+181, +1.3%: ieri + 174)

Piemonte 17.690 (+556, +3.2%; ieri + 474)

Marche 5.426 (+45, +0.8%; ieri +78)

Liguria 5.808 (+212, +3.8%; ieri +102)

Campania 3.769 (+99, +2.7%; ieri +66)

Toscana 7.527 (+137, +1.9%; ieri +155)

Sicilia 2.501 (+43, +1.7%; ieri +42)

Lazio 5.111 (+143, +2.9%; ieri +123)

Friuli Venezia-Giulia 2.520 (+38, +1.5%; ieri +51)

Abruzzo 2.245 (+32, +1.4%; ieri +53)

Puglia 3.118 (+53, +1.7%; ieri + 76)

Umbria 1.321 (+1, +0,1%; ieri +1)

Bolzano 2.184 (+35, +1.6%; ieri +51)

Calabria 956 (+28, +3%; ieri +5)

Sardegna 1.138 (+10, +0.9%; ieri +15)

Valle d’Aosta 947 (+20, +2.2%; ieri +6)

Trento 3.141; (+15, +0.5%, ieri +73)

Molise 257 (nessun nuovo caso)

Basilicata 319 (nessun nuovo caso)