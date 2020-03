Coronavirus: 59138 casi, 46638 positivi, 651 morti, in calo rispetto a ieri

22 marzo 2020

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus 59138 persone hanno contratto il virus. Ieri erano 53578. Si registra quindi un aumento di 5560 casi, che in termini percentuali rappresenta una crescita del 10,38% su base nazionale. Sul totale delle infezioni registrate si registrano 5.476 decessi (ormai il numero ha superato ampiamente i decessi registrati in Cina) e 7.024 guariti.

Oggi gli attualmente positivi al coronavirus sono 46638 in totale, “solo ” 3957 in più di ieri che erano 42681 con un incremento di 4821. I pazienti ricoverati con sintomi sono 19.846; 3009 sono in terapia intensiva +6%, mentre sono in isolamento domiciliare fiduciario 23.783 persone.

I decessi registrati oggi sono 651, in lieve calo, dopo i 793 di ieri. Sono invece 952 i guariti.

In Lombardia, regione piegata dall’emergenza sanitaria, i pazienti positivi sono 27206 con un incremento di 1691 casi. Ieri erano infatti 25515. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1142, 49 in più di ieri. 9439 sono i ricoverati in ospedale, 1181 più di ieri. I decessi sono 3456, con un incremento di 361 rispetto a ieri. Guardando alle province, a Bergamo le persone positive al virus sono 6216 (+347), a Brescia 5317 (+289), a Lodi 1772 (+79), a Milano 5096 (+424). La provincia meno colpita resta quella di Sondrio con 179 positivi (+26).

I dati aggiornati alle 17 di oggi regione per regione

Lombardia 27.206 (+1.691, 6.6%: sabato era stata del 14.6%)

Emilia Romagna 7.555 (+850, 12.7%)

Veneto 5.122 (+505, +10.9%)

Piemonte 4.420 (+668, 17.8%)

Marche 2421 (+268, 12.4%)

Liguria 1.665 (+229, +15.9 %)

Campania 936 (+92, +10.9 %)

Toscana 2277 (+265, +13.2 %)

Sicilia 630 (+140, +28.6 %)

Lazio 1.383 (+193, +16.2 %)

Friuli Venezia-Giulia 874 (+84, +10.6 %)

Abruzzo 587 (+58, +11 %)

Puglia 786 (+111, +16.4 % )

Umbria 521 (+59, +12.8%)

Bolzano 678 (+57, +9.2 %)

Calabria 273 (+38, +16.2 %)

Sardegna 339 (+9, +2.7 %)

Valle d’Aosta 364 (+51, +16.3 %)

Trento 954 (+172, +22%)

Molise 66 (+5, +8.2%)

Basilicata 81 (+15, +22.7%)