Coronavirus: 156.363 casi totali (+2,69%), 431 nuovi decessi e 34.211 guariti

12 aprile 2020

Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus i contagi totali in Italia sono saliti a 156.363, con un aumento di 4.92 unità (+ 2,69%) rispetto a ieri (152.271 casi totali). I dati forniti dal Ministero della Salute evidenziano: 102.253 soggetti attualmente positivi, 1984, +1,98% in più di ieri; 19.899 morti, ovvero 431 (+5,15%) in più rispetto a ieri, i guariti/dimessi a 34.211 (+1677 unità). La Protezione Civile ha precisato che il dato dei guariti/dimessi di ieri va corretto al ribasso in quanto la Provincia autonoma di Bolzano ha effettuato un ricalcolo dei guariti verificando una diminuzione di 110 persone al dato comunicato ieri. Dall’inizio dell’epidemia sono stati processati 1.010.193 tamponi, di cui 46.720 nell’ultima giornata (circa 10mila in meno rispetto a ieri).

Andamento dell’epidemia (variazione % del totale casi rispetto al giorno precedente)

I pazienti ricoverati con sintomi sono 27.847, quelli in terapia intensiva 3.343 (-38), 71.063 persone sono in isolamento domiciliare (+2.319), per un totale di 102.253 casi attuali.

I dati per regione

I casi attualmente positivi sono 31.265 in Lombardia, 13.672 in Emilia-Romagna, 12.505 in Piemonte, 10.729 in Veneto, 6.162 in Toscana, 3.817 nel Lazio, 3.333 in Liguria, 3.114 nelle Marche, 3.057 in Campania, 2.452 in Puglia, 2.082 nella Provincia autonoma di Trento, 2.030 in Sicilia, 1.742 in Abruzzo, 1.326 in Friuli Venezia Giulia, 1.515 nella Provincia autonoma di Bolzano, 903 in Sardegna, 795 in Calabria, 687 in Umbria, 588 in Valle d’Aosta, 277 in Basilicata e 202 in Molise.

I dati in Lombardia

In Lombardia, la regione più colpita dall’epidemia di Covid-19, i contagi totali sono saliti di 1.460 unità (+2,54%) a 59.052 casi. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 9.530 tamponi (contro 9.977 di ieri) per un totale di 205.832. Si riduce più della metà anche il dato giornaliero dei decessi: +110 (contro +273 di ieri), che porta il conto totale dei decessi a 10.621.

I dati per provincia evidenziano ancora la città Milano con il maggior numero di casi totali (13.680) e il maggior incremento giornaliero (+412).