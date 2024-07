Il benessere sessuale deve essere accessibile a tutti

2 Luglio 2024

Per più della metà degli italiani, (il 58 per cento), sembra sia molto importante avere una buona vita sessuale e il 42 per cento di questi si ritiene mediamente soddisfatto. I più soddisfatti sono sicuramente gli uomini che raggiungono l’orgasmo nel 74 per cento dei casi, mentre le donne lo raggiungono il 57 per cento delle volte. Il tanto discusso orgasm gap esiste e non è un mito.

Se guardiamo ai giovani, tra i 18 e i 34 anni, però, il report di di EasyToys, azienda leader nel settore dei sex toys, ci racconta che sono coloro che si sentono più sotto pressione durante il sesso, anche se amano avere una vita sessuale varia. Il 20 per cento cerca una maggiore varietà nella propria vita sessuale ma il 50 per cento si sente bene grazie al sesso.

Se da un lato oggi abbiamo raggiunto una maggiore libertà sessuale, l’Italia è ancora uno dei pochi paesi europei a non prevedere l’insegnamento dell’educazione sessuale e affettiva nelle scuole. Quando si parla di educazione sessuale e di sesso, molte visioni sono ancora stereotipate e permeate di tabù e preconcetti. Il piacere è spesso accettato solo se ricercato dagli uomini. Il corpo viene mercificato in funzione del marketing, sopratutto quello femminile e non ci sono programmi scolastici dedicati all’educazione sessuale, come nel resto d’Europa, tanto che otto studenti su dieci cercano informazioni sul sesso e sulla riproduzione su internet (fonte: Studio Nazionale Fertilità presentato dal Ministero della Salute nel 2019). La conseguenza è che il piacere femminile è continuamente sottovalutato e il sesso basato su pregiudizi e stereotipi, vissuto senza la corretta consapevolezza e conoscenza.

EasyToys ha presentato di recente la campagna “Mount Clitoris: alla scoperta del piacere” con un fake reality show disponibile sul sito e sui suoi canali social, proprio per sensibilizzare sul piacere femminile e vivere liberamente la vita sessuale, considerando questa esplorazione un aspetto naturale e positivo dell’esistenza, non qualcosa di cui vergognarsi. Ne abbiamo parlato con Stefano Carulli, brand marketeer di EasyToys.

EasyToys ha svolto un’indagine sulle abitudini sessuali degli italiani. Quali dati e risultati vi hanno più sorpreso?

Il nostro recente sex report sulle abitudini sessuali degli italiani ha rivelato dati molto interessanti e, a tratti, sorprendenti. Tra i risultati che ci hanno maggiormente colpito c’è il fatto che una percentuale significativa di donne eterosessuali italiane riferisce di non raggiungere l’orgasmo durante i rapporti sessuali. Questo dato mette in evidenza l’esistenza di un importante gap di piacere tra uomini e donne. Inoltre, è emerso che l’uso dei sex toys sta crescendo rapidamente, con molte persone che dichiarano di utilizzarli regolarmente per migliorare la propria vita sessuale. Questo indica una maggiore apertura e curiosità nei confronti del benessere sessuale, nonostante permangano ancora alcuni tabù culturali.

La vostra ultima campagna di marketing infatti pone l’accento sul gap tra uomo e donna rispetto al piacere…

La campagna Mount Clitoris è una delle nostre iniziative più innovative e provocatorie, nata dalla necessità di sensibilizzare il pubblico sul cosiddetto “orgasm gap”, ossia la disparità tra uomini e donne nel raggiungere l’orgasmo durante i rapporti sessuali. La campagna prende la forma di un fake reality show in cui diverse coppie si sfidano per raggiungere la vetta del Monte Clitoris, una montagna reale situata nelle Filippine. Questa metafora visiva e simpatica ci permette di mandare un forte messaggio puntando sull’educazione sessuale e sulla ricerca del piacere femminile. Attraverso questa campagna, vogliamo educare e informare il pubblico sull’importanza della conoscenza del proprio corpo e dell’uso dei sex toys come strumenti per migliorare il piacere sessuale. Mount Clitoris rappresenta un viaggio simbolico verso la scoperta e la valorizzazione del piacere femminile, normalizzando la conversazione sulla sessualità e promuovendo un approccio più consapevole e appagante al sesso.

Come funziona in Italia il mercato dei sex toys? EasyToys come e dove si posiziona?

Il mercato dei sex toys in Italia sta vivendo una crescita significativa, riflettendo un cambiamento culturale verso una maggiore accettazione del benessere sessuale. Tuttavia, il settore deve ancora affrontare alcuni tabù e pregiudizi. EasyToys si posiziona come un leader nel mercato, in Italia e in Europa, offrendo una vasta gamma di prodotti di alta qualità che soddisfano le diverse esigenze dei nostri clienti. Ci impegniamo a fornire un’esperienza di acquisto discreta e sicura, accompagnata da informazioni dettagliate e supporto per aiutare i nostri clienti a fare scelte informate. La nostra mission è quella di normalizzare l’uso dei sex toys e di rendere il benessere sessuale accessibile a tutti, promuovendo al contempo l’educazione sessuale attraverso campagne divertenti e informative.

Quali sex toys vendete di più e a chi?

I nostri prodotti più venduti includono vibratori, stimolatori clitoridei e sex toys per coppie. Il nostro pubblico è molto vario: abbiamo clienti di tutte le età e generi, con una significativa rappresentanza di donne che cercano di esplorare e migliorare la propria sessualità. I sex toys per coppie sono anche molto popolari, poiché molte coppie cercano di arricchire la loro vita sessuale e di sperimentare insieme. Notiamo una crescente curiosità e apertura verso questi prodotti, segno che sempre più persone riconoscono l’importanza del benessere sessuale.

In un paese in cui il sesso è ancora spesso un tabù com’è lavorare per un’azienda come EasyToys?

Lavorare per EasyToys in un contesto culturale dove il sesso è ancora un argomento spesso tabù è una sfida, ma anche un’opportunità stimolante. Siamo consapevoli dei pregiudizi e delle resistenze che possiamo incontrare, ma questo ci motiva ancora di più nel nostro impegno per promuovere una visione sana e positiva della sessualità. Ogni giorno ci dedichiamo a educare, sensibilizzare e normalizzare l’uso dei sex toys, cercando di abbattere i preconcetti e di creare un ambiente in cui le persone si sentano libere di esplorare e parlare apertamente della propria sessualità. Il nostro lavoro non è solo vendere prodotti, ma anche costruire una comunità informata e consapevole, e questo rende il nostro impegno ancora più significativo e gratificante.

