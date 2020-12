Chi vaccinare prima: vulnerabili o superdiffusori?

La prima strategia sarebbe folle . Sia perchè per evitare le morti bisognerebbe arrivare a vaccinare quasi la metà della popolazione italiana (le stime parlano di 25 milioni di italiani) sia perchè, non conoscendo il virus, sono ancora incerti gli effetti di lungo periodo.

Non si è però ancora capita quale sarà la strategia per il resto della popolazione una volta raggiunta una certa copertura vaccinale: si ritornerà alla normalità o a misure di distanziamento fisico più lievi rispetto a quelle odierne, sulla falsa riga di inizio maggio?

Questa strategia sembra, a primo impatto, la migliore: come si è appurato, la letalità è estremamente variabile per fasce d’età . Nelle persone più anziane la letalità arriva anche al 15%, mentre si ferma allo zero virgola fino ai 40 anni.

La capacità di diffondere il virus, oltre ovviamente a caratteristiche biologiche (non essendo minimamente il mio campo, mi astengo dallo scriverne), dipendono non tanto da caratteristiche intrinseche dell’individuo, quanto dal suo comportamento sociale.

Dal punto di vista umano, ovviamente, la strategia di vaccinare prima i vulnerabili sembra la più accettabile. Ma una conoscenza più approfondita della trasmissione del virus ci spinge a ipotizzare una seconda strategia: vaccinare i superdiffusor i. Il virus, infatti, come altri fenomeni complessi, segue la regola del 20/80. Detta in parole semplici il 20% dei contagiati causa l’80% dei contagi. Questo ci porta a definire la categoria, già sopra citata, dei superdiffusori.Esempi pratici di superdiffusori: lavoratori in grandi aziende, giovani, personale sanitario.

Ma non è tutto ora quello che luccica. Se dal punto di vista matematico la strategia dei superdiffusori sembra vincente, la sua applicabilità al mondo reale lascia qualche dubbio. Matematicamente parlando, sarebbe possibile individuare questi superdiffusori: si costruisce un network, si stabilisce un criterio che tenga conto del grado di ogni nodo, dell’indice di clustering e di altre proprietà, poi si usa un algoritmo di ordinamento per classificare i vari nodi in base alla loro “superdiffusione”.Sembra semplice, no?

Nella realtà, ahinoi, la situazione non è così rosea. Di base, costruire un network di 60 milioni di persone non è una passeggiata, soprattutto poichè non disponiamo di informazioni così precise sulla vita di ognuno di noi. Ma l’intero procedimento avrebbe problematiche non di poco conto.

L’interrogativo morale, di non poco conto, che ci si presenta è: meglio una strategia che protrae la diffusione ancora per mesi ma certa o una più efficace ma dall’esito incerto?