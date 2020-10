Tutti i positivi sono uguali, o forse no: una quasi proposta

3 Ottobre 2020

L’incremento di contagi in Italia desta preoccupazione. Nonostante la situazione sia ancora sotto controllo, la situazione sembra avviarsi verso un peggioramento, tanto che si parla già di nuove misure restrittive per contenere il contagio. Di certo, fino ad ora, l’Italia ha svolto un lavoro encomiabile nella fase di convivenza con il virus, avendo numeri più in linea con la Germania, la prima della classe, rispetto a Francia e Spagna, che invece si trovano in una situazione molto più difficile. Ovviamente ci sono ancora delle questioni su cui bisognerebbe discutere, come l’isolamento domiciliare, che soprattutto nella fase di abbassamento dell’età media, può aver contribuito a far passare il virus dai più giovani ai loro genitori.

Lo scopo di questo breve intervento, però, è quello di aprire una riflessione circa il quadro dell’epidemia, come viene dipinto dai media e non solo. Se, infatti, nella prima fase dell’epidemia, quella del confinamento forzato, si navigava a vista, in questa fase un ruolo fondamentale viene giocato non solo dal comportamento dei singoli- purtroppo si sta diffondendo ancora oggi come nella prima fase una cultura del contagio come colpa, con forme di vera e propria isteria immotivata sulla falsa riga di quanto successo coi Runner– ma anche da un sistema di sorveglianza attiva svolta attraverso il tracciamento-digitale e non- dei casi, l’isolamento dei cluster e via discorrendo.

L’asserzione su cui vorrei aprire un dibattito è il seguente: non tutti i positivi sono uguali. Vediamo di fare un esempio semplice: proprio in virtù di quanto detto prima sulla sorveglianza attiva, un numero considerevole di positivi, se questa è stata volta correttamente, sono scontati. Andando a ripercorrere la catena dei contatti del contagiato 1 si possono rintracciare un numero considerevole di positivi. Questi positivi, tuttavia, giocano un ruolo meno importante nella diffusione dell’epidemia, poichè, essendo stati avvertiti dalle autorità sanitarie e disposta la quarantena, hanno interrotto la loro vita sociale e quindi la diffusione del virus, da parte loro, può considerarsi minore, se preso in tempo.

Allo stesso tempo, tuttavia, bisogna tener conto dell’insorgere dei sintomi: i paucisintomatici e asintomatici, pur essendo secondo le informazioni sempre nuove che ci vengono fornite meno contagiosi, sono anche i più difficili da individuare. Il loro peso nella diffusione del virus deve essere considerato alla luce di queste due informazioni. Per questo, una possibilità, potrebbe essere quella di contare i positivi in modo differente, in funzione di vicinanza a un positivo precedente, vita sociale e altre variabili che non si approfondiranno qui. Un conteggio dei positivi siffatto potrebbe dare un quadro più completo dell’epidemia che non si può ricondurre soltanto al numero di contagiati.

Le riflessioni, qui ridotte all’osso, potrebbe essere molto più vaste: il controllo dell’epidemia, ad esempio, passa dall’avere un numero basso di contagi o da avere una rapporto tra contagi prevedibili, cioè quelli riconducibili a cluster già individuati, e contagi non prevedibili molto alto?

Il controllo dell’epidemia, che si rende necessario se vogliamo proseguire con la nostra vita, deve passare anche da queste considerazioni. Per questo una corretta descrizione dell’epidemia si rende necessaria per mettere in atto quelle pratiche di sorveglianza attiva che, come mostrano i paesi asiatici, hanno contribuito maggiormente a garantire una vita il più possibile normale a tutti.