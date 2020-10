“Il cammino dell’educazione”, in un unico libro tutta la storia della Pedagogia

31 Ottobre 2020

Titolo: Il cammino dell’educazione. Corso completo per il Liceo delle Scienze Umane

Autore: Lucia Gangale

Data di uscita:2020

Pagine: 504

Copertina: morbida

Editore: Libellula Edizioni

ISBN: 9788867355655

Sinossi dell’opera

Il manuale esamina con rigore e chiarezza espositiva tutta la storia della pedagogia dalle origini fino ad arrivare ai nostri giorni e si propone di rendere piacevole ed efficace lo studio della disciplina. L’approccio è di tipo multidisciplinare, con taglio storico-critico. Abbondanti letture di testi di autori, approfondimenti, schede, apparati riguardanti la cittadinanza attiva permettono di impostare e realizzare una didattica di tipo laboratoriale. L’opera si completa con profili tematici e storico-scientifici, focus su cinema e pedagogia, sezioni dedicate al lessico specifico. Il volume, frutto di anni di insegnamento della disciplina in vari contesti scolastici, è valido per il corso completo dei Licei delle Scienze umane ed ottimo anche per la preparazione ai concorsi pubblici.

Nota

Il volume dispone di una parte multimediale, così come disposto dalla normativa ministeriale.

