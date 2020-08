Legonomia: l’economia spiegata ai bambini, un mattoncino dopo l’altro

3 Agosto 2020

La cultura economica, lo sappiamo, in Italia è debole e poco diffusa. Una lacuna che ha costi importanti, in termini di crescita e coscienza del paese, e che “inizia” fin dall’età scolare, dove l’economia non è prevista tra le materie di insegnamento. È anche per rispondere sul campo a questo vuoto che nasce il progetto “Legonomia”, promosso dalla Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio, che si rivolge agli under 12 e utilizza i mattoncini come strumento educativo per far avvicinare le famiglie ad alcuni contenuti economici e finanziari, in modo semplice e divertente. Così, costruendo case e ponti, strade e castelli, si apprenderà “facendo” cosa sono la moneta, il prodotto interno lordo o la recessione.

Il primo laboratorio si concretizza in un video, realizzato anche grazia alla collaborazione del Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo che è anche l’occasione per lanciare e diffondere l’iniziativa. Il tema principale è l’inflazione, e vede come protagonista Luciano Canova, autore, docente accademico e formatore accreditato LEGO®SERIOUS PLAY®. I successivi i laboratori in presenza, COVID 19 permettendo, spazieranno dall’uso responsabile del denaro, all’economia comportamentale fino allo sviluppo sostenibile e saranno condotti il prossimo autunno a Torino presso il Museo del Risparmio, applicando tecniche di didattica ludica e di divulgazione scientifica.

Gli appuntamenti in calendario saranno disponibili sul sito del Museo del Risparmio.