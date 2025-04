Delpini, il non cardinale che al Giubileo dei giovani varca la Porta Santa col prete denunciato per atti osceni

breve intro Seo

C’è una fotografia imbarazzante, l’unica sopravvissuta a una frettolosa e tardiva operazione di ripulitura, che ancora circola sui canali social della diocesi di Milano. Mario Delpini, arcivescovo di Milano che non parteciperà al Conclave poichè mai creato Cardinale da Papa Francesco, varca la Porta Santa il 27 Aprile scorso, in occasione del Giubileo degli adolescenti. Lo accompagnano ragazzi e famiglie milanesi, e di profilo si vede un uomo, un prete, che cammina al fianco del suo vescovo e che si accinge con lui a celebrare l’atto ufficiale del Giubileo. In questo caso, del Giubileo degli adolescenti, fissato da tempo per il 25, 26 e 27 Aprile, che si è trovato a dividere l’agenda coi giorni delle esequie di Papa Francesco. Quel prete che sta accanto a Delpini si chiama Don Marco Galli, e la sua storia non è una storia qualsiasi. Nell’estate del 2016, infatti, fu denunciato per atti osceni in luogo pubblico – nello specifico: per essersi masturbato in un’affollata piscina di Concorezzo ,in Brianza- e “dopo un periodo di riflessione” ha consegnato le proprie dimissioni da parroco di Pozzo d’Adda nelle mani del Cardinal Angelo Scola, arcivescovo di Milano che avrebbe terminato il proprio incarico di lì a poco. Scola lo parcheggia in una parrocchia di Milano, a Corvetto, “con incarichi pastorali”, formula di rito che di solito si usa per i preti anziani e pensionati che “danno una mano” a unioni di parrocchie sempre più grandi, e con sempre meno preti attivi.

Con l’arrivo di Delpini ad arcivescovo, nominato da Papa Bergoglio nel 2017, Don Marco Galli torna progressivamente in auge. L’anno seguente, viene nominato rettore della Villa del Sacro Cuore a Triuggio, sempre in Brianza, edificio cinquecentesco e storico luogo di ritiri spirituali per clero e laici della diocesi ambrosiana, che l’acquisì nel 1984, quando Cardinale a Milano era il gesuita Carlo Maria Martini, proprio dai Gesuiti che ne detenevano la proprietà dal 1917. Per dire dell’importanza storica e simbolica del luogo, basta ricordare che ha ospitato l’arcivescovo emerito Tettamanzi dal pensionamento, avvenuto nel 2011, fino alla morte. È stato proprio Don Galli, nel 2022, ad assumere – evidentemente in pieno accordo coi vertici della Diocesi – il ruolo di “liquidatore” della Villa, che è stata allora messa in vendita, non senza polemiche, nello stesso periodo in cui l’ex Seminario di Milano, in Porta Venezia, diventava un hotel di lusso firmato Ferragamo.

