Liquidi fino a due litri nel bagaglio a mano, a Malpensa e Linate si può

Dopo le nuove disposizioni della Commissione Europea a Milano Linate e Milano Malpensa si potranno nuovamente trasportare liquidi, aerosol e gel in flaconi fino a 2 litri per singolo contenitore nel bagaglio a mano. Negli scali di Milano gli scanner EDS-CB sono entrati in funzione già nel 2020, aprendo la pista negli aeroporti italiani all’introduzione di questa nuova tecnologia.

La Commissione Europea permette infatti da oggi il trasporto di maggiori quantità di liquidi nei bagagli a mano per chi viaggia in aereo: non più piccoli flaconi da 100 cl ma bottiglie e contenitori fino a 2 litri. ma solo se si parte da un aeroporto che utilizza gli scanner di nuova generazione (“EDS C3”) in grado di rilevare eventuali sostanze pericolose ed esplosivi. Ai controlli di sicurezza dotati di questi sistemi, come quelli presenti appunto a Malpensa e Linate, non sarà neppure più necessario estrarre i contenitori di liquidi dal bagaglio a mano, perchè questi sistemi di rilevazione sono in grado di operare anche “attraversando” borse e valigie.