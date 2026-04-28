Claudio Ongaro, Chief Strategy and Business Development Officer di TIM e Presidente di TIM Ventures, che ha completato un investimento in Wallife

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TIM Ventures punta su Wallife, startup che innova la protezione dell’identità digitale

di Gsglab

Al via il lancio di una nuova offerta assicurativa consumer per proteggere smartphone, tablet e PC dai rischi legati al furto di identità digitale

28 Aprile 2026

TIM Ventures, il corporate venture capital del Gruppo TIM, ha completato un investimento in Wallife, startup insurtech innovativa specializzata nella protezione dai rischi emergenti generati dall’evoluzione tecnologica. L’operazione rientra nella strategia di TIM Ventures di supporto a realtà ad alto potenziale industriale, attive in ambiti chiave per lo sviluppo dei servizi digitali, sia per le persone che per le imprese.

In questo contesto, TIM in collaborazione con Wallife e Net Insurance (Gruppo Poste Italiane) ha recentemente lanciato una nuova offerta assicurativa consumer che si inserisce all’interno del portafoglio di soluzioni del Gruppo. L’offerta, pensata per proteggere gli utenti dai rischi legati al furto di identità digitale su smartphone, tablet e PC, risponde al crescente bisogno di sicurezza nella gestione della vita digitale. La collaborazione tra TIM e Wallife mira allo sviluppo di soluzioni Insurtech innovative, combinando protezione assicurativa e tecnologia in un’unica esperienza semplice ed efficace per il cliente.

L’investimento di TIM Ventures rappresenta un importante riconoscimento del percorso di sviluppo di Wallife e della visione che stiamo portando avanti nel mondo dell’Insurtech”, ha dichiarato Fabio Sbianchi, CEO e Founder di Wallife. “La partnership con il Gruppo TIM ci permetterà di rafforzare il posizionamento delle nostre soluzioni, di ampliare la presenza sul mercato e apre a nuove opportunità di collaborazione industriale”.

Con questa operazione TIM Ventures conferma l’attenzione verso realtà innovative che operano in settori strategici per l’evoluzione dei servizi digitali”, ha commentato Claudio Ongaro, Chief Strategy and Business Development Officer di TIM e Presidente di TIM Ventures. “Wallife presenta una proposta coerente con l’obiettivo di sviluppare soluzioni a valore aggiunto all’interno dell’ecosistema del Gruppo TIM, in un’ottica di sviluppo industriale di lungo periodo”.

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