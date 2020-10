Contro Liberi Oltre

17 Ottobre 2020

Dopo l’esperienza di Noise From Amerika, nel 2017 Michele Boldrin, economista italiano trapiantato negli Stati Uniti e tra i fondatori di Fare per Fermare il Declino, ha intrapreso un progetto di divulgazione economica attraverso il suo canale Youtube. Con il tempo la questione si è fatta più seria e, oltre alle chiacchierate del mercoledì sera con Codagnone, Manfredi e Blasi, si sono organizzati eventi come quello a Milano del giugno del 2019.

Sul canale Liberi Oltre vengono ospitati, tra gli altri, Luciano Capone, giornalista de Il Foglio, Mario Seminerio, con il suo “L’Angolo di Phastidio” e altri. Oltre ai temi economici vengono spesso toccati anche temi più generali come, negli ultimi tempi, la crisi sanitaria derivata dalla diffusione del Covid-19.

Non possiamo negarlo: nonostante la differenza, spesso marcata, di opinioni, il servizio svolto da Boldrin e i suoi ospiti è di grande qualità e ha una funzione di informazione che nessuno potrebbe obiettare. Anche io, che sono su un’altra linea rispetto a Boldrin dal punto di vista politico, mi ritrovo spesso a consultare i loro video.

Il problema, tuttavia, riguardanti Liberi Oltre e lo stesso Boldrin è il seguente: sebbene si tratti di un sito di informazione economica, spesso la sensazione che si ha è di non avere altra visione possibile al di fuori di quella libertaria (Boldrin, come affermato in un video con Rick DuFer, rifiuta l’etichetta liberale-liberista). Quindi la credenza secondo cui i mercati hanno un potere autoregolatore, almeno sul lungo periodo; la difesa strenua delle privatizzazioni e di una maggior libertà economica; l’idea secondo cui la modernizzazione di un paese avvenga solamente grazie agli sforzi dei privati, una visione fin troppo schumpeteriana. Qualunque altra asserzione che non coincida con il set di teoremi conseguenti le idee riportate in precedenza è da attaccare senza tregua.

Questa visione “naturale” dell’economia che sembra emergere, mai esplicita, all’interno dei video, senza entrare in una questione discussa come la differenza tra scienza positiva e scienza normativa, ha dei grossi limiti. Come ha infatti affermato Polany l’economia non può essere staccata da un aspetto più sociale che dipende dalle istituzioni e dalle forze all’interno della società che la plasmano. Mentre alcuni ospiti, come il Signor Ernesto, ripetono pedissequamente che è il capitalismo a riformare la politica e non la politica a riformare il capitalismo. Eppure, solo negli ultimi 100 anni, il capitalismo ha cambiato faccia almeno due volte: la prima dopo la fine della II guerra mondiale, quel periodo che viene comunemente definito periodo del consenso keynesiano; la seconda, quando le politiche di tipo keynesiano si trovarono a fare i conti con la stagflazione, e vennero abbandonate dai paesi occidentali, favorendo privatizzazioni e liberalizzazioni, soprattutto nel campo finanziario.

La visione naturale dell’economia, inoltre, porta spesso a non considerare dei fattori di tipo sociale come un crescente malessere nei confronti della classe dirigente e dei competenti. Molto spesso in questi anni infatti si è indagato il fenomeno della relazione tra crescita economica e benessere, mostrando luci e ombre, come dimostrano per citarne due “Realismo Capitalista” di Mark Fisher e “La Società della Stanchezza” di Byung-Chul Han. Per non parlare del paradosso di Easterlin. Mentre Liberi Oltre sembra, ma potrebbe essere una mia sensazione, portare avanti una visione fin troppo ottimista, simile per certi versi a quell’aforisma, che in poco tempo ha fatto il giro di Twitter; “non sono i mercati a deluderci, siamo noi che deludiamo i mercati”

Se la funzione pubblica di Liberi Oltre è quindi encomiabile, non bisogna prenderlo per l’oracolo di Delfi. Allo stesso tempo, però, soprattutto a sinistra è necessario rivedere i canali di comunicazione e diffondere le proprie idee attraverso canali meno elitari.