“Perché candidiamo al Nobel per la Pace gli operatori sanitari italiani”

25 Marzo 2021

Medici, infermieri e tutti gli operatori del corpo sanitario italiani sono stati proposti per la candidatura al premio Nobel per la Pace 2021.

Un orgoglio, ma anche un grande riconoscimento per una composita categoria di lavoratori e volontari che in questo durissimo anno pandemico è stata in trincea senza risparmiarsi per combattere il covid e salvare vite umane.

L’iniziativa è partita dalla Fondazione Gorbachev, che si occupa da molti anni di organizzari summit annuali di Premio Nobel per la Pace e che ora ha sede a Piacenza, una delle zone d’Italia più duramente colpite dalla prima ondata del virus. Dall’esperienza durissima e diretta di quei giorni, è nata l’idea di un riconoscimento per chi si è adoperato in ogni modo nella battaglia al virus.

“Abbiamo voluto usare la definizione corpo sanitario italiano per abbracciare tante categorie, non solo medici e infermieri che hanno combattuto il virus in trincea e senza risparmiarsi. La definizione abbraccia quindi medici, infermieri, ma anche farmacisti, personale ausiliario negli ospedali, tecnici sanitari, psicologi, biologi, militari, protezione civile e volontari. Crediamo fortemente, che siano meritevoli del Premio Nobel per la Pace.”

Spiega Marzio Dallagiovanna, vicepresidente della Fondazione Gorbachev.

La motivazione che ha accompagnato la candidatura fa riferimento al terribile e generoso sforzo di queste categorie durante la terribile primavera del 2020, e anche al sacrificio in termini di vite e salute di queste persone nel dare il loro contributo alla comunità.

“Il personale sanitario italiano è stato il primo nel mondo occidentale a dover affrontare una gravissima emergenza sanitaria. Nella quale ha fatto ricorso ai possibili rimedi di medicina di guerra combattendo in trincea per salvare vite. E molti operatori per salvare vite hanno perso la loro.”

I dati fino a dicembre 2020, solo relativi ai medici, parlavano già di 275 vittime, e di un totale di circa 90000 operatori sanitari infettati.

Ma in una terribile guerra che ha coinvolto tutto il mondo, perché il Premio Nobel per la Pace dovrebbe andare proprio agli operatori sanitari italiani?

“E’ vero che quella contro il covid è stata una guerra combattuta in tutto il mondo” dice Marzio Dallagiovanna “e per questo, il riconoscimento al corpo sanitario italiano sarebbe anche un riconoscimento simbolico a tutte le persone che in tutto ovunque hanno combattuto in prima linea contro il virus. Gli operatori italiani sono stati i primi però a doversi confrontare con la pandemia, quando ancora di questo virus non si sapeva nulla. Hanno fronteggiato la primissima ondata con un’incredibile abnegazione, senza conoscere esattamente cosa si stava combattendo, senza know-how e senza attrezzature idonee.

Gli occhi di tutto il mondo in quel momento erano puntati sull’Italia, primo grande paese occidentale a dover trovare un modo per fronteggiare la pandemia”.

La candidatura, già accettata dall’Accademia di Oslo, è supportata anche da una raccolta firme su change.org e ha già ottenuto molte adesioni istituzionali.

La candidatura del corpo sanitario italiano al Premio Nobel per la Pace, come vuole il regolamento, è stata presentata con il sostegno di qualcuno già insignito dello stesso riconoscimento. Lisa Clark attuale presidente dell’International Peace Bureau, organizzazione insignita del premio nobel per la pace per la battaglia a favore del disarmo e consulente permanente sul disarmo presso l’Onu. Lisa Clark vive in Toscana da moltissimi anni ed è stata testimone diretta degli stremanti mesi della pandemia nel nostro paese. E del lavoro in trincea, spesso in condizioni proibitive, dei sanitari italiani nella battaglia durissima contro il virus.

“Nel periodo del lockdown ho svolto volontariato con la Croce Rossa e ho visto con i miei occhi una mobilitazione e una solidarietà che non ho mai vissuto in nessun altro luogo e momento della mia vita. Ho aderito con gioia e convinzione all’iniziativa della Fondazione Gorbachov. Io dico sempre che la pace non è solo l’assenza di guerra. La pace è un’idea di comunità, di solidarietà attiva, di dignità, diritti, del più forte che si mette a disposizione del più fragile. In quei mesi ho visto con i miei occhi la realizzazione di quella pace, di quell’idea di società basata su un fortissimo senso di solidarietà. E’ stata un’esperienza davvero eccezionale e per questo sostengo il Premio Nobel per la pace per gli operatori sanitari italiani, sono riusciti a rendere reale, in quel terribile momento, la migliore delle utopie.”