Πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι

11 Settembre 2021

L’11 settembre 2001 ero a Milano, eravamo in tavola a parlare dopo un pranzo con amici. Accendemmo la tv, e vedemmo quella scena del fumo su una torre. Il giornalista parlava con un misto di curiosità, entusiasmo (mi sembrava così! probabilmente per l’avvertimento di stare commentando uno scoop storico) e anche straniamento. A un certo punto, vedemmo una torre collassare e sfrangersri su se stessa come una piramide di carta. Sembrava strano, irreale. Ma come se fosse una cosa lontana, che non ci riguardava, se non come una notizia certo importante ma di un altro mondo. Il giorno dopo leggendo i giornali capimmo la portata di quello che era successo. Riguardava anche noi, in Europa, in Italia, a Milano. Iniziai a temere, andando in metro, che qualcuno potesse fare un attentato anche qui. Una volta a Cadorna fui preso da un attacco di panico. Temevo che da un momento all’altro potesse scoppiare una bomba. Dovetti uscire dalla stazione sotterranea e prendere un tram. (Qualche mese dopo un piccolo aereo si schiantò sul Pirellone, vivevovicino Piazza Piola e sentii il botto. A quel punto mi sembrava normale, anche se in quel caso si era trattato di un incidente.) Un aereo che entra dentro un grattacielo. Nessuno ci aveva mai pensato. Ricordo che sui giornali nei giorni successivi si facevano numeri apocalittici di morti. L’America sotto attacco. Poi iniziarono le lunghe paginate della Fallaci, a dipingere con tratti tra l’apocalittico e il convocante alla armi quello che fino ad ora sembrava un evento tragico incomprensibile. Non l’ho mai apprezzata, benché scrivesse bene, ma quel carico di odio e islamofobia mi sembrava troppo generico e universalizzante. Come se gli USA non avessero fatto nulla, come se fossero insieme i portatori della civiltà e le vittime del male assoluto. Da allora il mondo cambiò, fu accettabile vedere nuove guerre, e tutti accettammo lo stillicidio quotidiano di video con scannamenti, decapitazioni, sangue, bombe al fosforo, bugiarde gustificazioni…

Il legno storto dell’umanità, lamento antico quanto il mondo.L’aggressività intraspecifica della specie homo sapiens, la più cattiva di tutte le bestie. Non l’essere è guerra, ma l’umano. E ora, con il Covid, la natura sembra essersi voluta riprendere il primato.

Πόλεμος πάντων μὲν πατήρ ἐστι