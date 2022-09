26 Settembre 2022

Oggi per me e molti è la giornata più triste della storia della Repubblica, dopo la Morte di Aldo Moro. Lo dico senza retorica, e senza paura. Con lucidità. Oggi 8 milioni di italiani hanno votato un simbolo erede di un partito neofascista. Ogni altra considerazione è secondaria. Non credo nell’errore dei partiti della sinistra e del centro democratico, credo nella responsabilità di questa parte enorme di italiani che hanno compiuto un gesto di enorme peso storico e che sarà conseguenze devastanti per questo Paese. Non ho più nulla da dire. A noi da oggi in poi spetta testimoniare e lottare per il rispetto della nostra Costituzione. Per fortuna abbiamo un gran Presidente della Repubblica, e stabili istituzioni. Ma se c’è una cosa che insegna la storia è che i diritti sono labili, e anche le conquiste più avanzate possono andare perdute.

La Fiamma tricolore darà fuoco alla nostra Repubblica? (è lei , a scanso di equivoci la “signora che brucia” di cui parlano i due poeti.)

Profetica fu questa canzone di Francesco e Antonello

Dolce signora che bruci, per che cosa stai bruciando?

I gerani al tuo balcone si stanno consumando.

Dolce signora che bruci, qual’è il tuo peccato originale,

Quanta acqua è passata sul tuo corpo di sale.

Il tuo album di foto sta andando alla deriva

E il tuo amante prezioso se ne è andato un’ora fa,

Ma io posso capire la tua età.

Dolce signora che bruci, i soldati che aspettavi,

Sono tutti alla tua porta che chiedono le chiavi.

Stanotte puoi trovare sul mio letto di velluto,

Gli specchi che hai spezzato, i figli che hai perduto.

Il tuo album di foto sta andando alla deriva

E il tuo amante prezioso se ne è andato un’ora fa,

Ma io posso capire la tua età.

Dolce signora che bruci, per che cosa stai bruciando?

I gerani al tuo balcone si stanno consumando.