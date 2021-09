Lunga vita a Barbero

3 Settembre 2021

In questi giorni sui social è andato in tendenza il nome di Alessandro Barbero, e per chi se ne fosse persa la ragione si tratta di una diatriba agostana sul ruolo delle Foibe nella narrazione politica italiana. C’è chi lo ha criticato, mancando tuttavia il punto, perché il vero punto era quello dell’uso politico della vicenda delle Foibe. Il tema è assai importante, e non posso che rimandare a un libro uscito di recente.

Ma per chi abbia meno tempo, e ancora non conosca la capacità didattica e critica del Nostro, c’è una bellissima lunga lezione tenuta da Barbero durante l’anno scolastico passato a dei ragazzi di una scuola superiore di Priverno (Lt).

Ma non è di questo che voglio parlare, o meglio, non è direttamente di questo, piuttosto mi sembra utile ritornare su quanto il Professor Barbero sia diventato per un pubblico sempre più vasto, una specie di icona edu-pop. Sul tema si trovano on line un paio di articoli interessanti, che ne delineano in qualche modo la fenomenologia (ma sono i primi che mi siano capitati sottocchio, quindi forse se ne trovano altri) questo e questo. Il ruolo che sta avendo Barbero per la divulgazione e l’educazione storica «pop» (e questo non solo in senso comune, ma proprio nel senso gramsciano del termine) è enorme. Lo si ascolta, inebriati, indipendentemente dall’età e dal ruolo. Esistono delle vere e proprie fanzine, e gruppi di ascolto e di lettura. Lui resta una sorta trickester burlone, con un piglio ilare e giocondo che fa scorrere interi capitoli della storia , dalle crociate all’epopea napoleonica, come se fossero delle serie di Netflix.

Io stesso sono un fruitore di Barbero, soprattutto di Podcast, piacendomi camminare mentre lo ascolto, spesso anche due volte di seguito. Ho diversi amici e colleghi che fanno lo stesso, e non bisogna ignorare il livello di popolarità del professore nella scuola, nella generazione dei teenagers. Per ragioni di ore, la storia – materia che io insegno – è sempre più marginalizzata, ridotta a materia cenerentola talvolta, e forse questa è la ragione per la quale paradossalmente si amano gli storici accademici o i divulgatori: perché ne parlano con ampiezza, possono andare in profondità su temi, spesso, importantissimi, che noi, per ragioni di programma dobbiamo sacrificare, o parlarne in maniera talmente asfittica da dare l’impressione di star facendo qualcosa di inutile, connettendo una serie di nomi, date, battaglie e qualche concetto del lessico ormai entrato nell’uso comune (riforma, rivoluzione, crisi, crescita, declino, etc.)

Quando ero giovane si usava dire che non c’erano divulgatori storici in Italia, essendo questo piuttosto appannaggio della tradizione anglosassone, ma adesso le cose sono decisamente cambiate, e insieme a Barbero ci sono sempre più storici – anche giovani storici e storiche – che fanno ottima divulgazione, oltre che naturalmente ricerca. Lodevole è l’opera, ad esempio, di alta divulgazione storica fatta da Paolo Mieli con i suoi programmi in Rai, e un intero canale Rai storia maldestramente a rischio, qualche mese fa, di chiusura.

La storia è una materia bellissima, appassionante, e necessaria se si vuole costruire una identità civile. L’ignoranza della storia produce mostri: non perché la storia si ripeta, ma perché ci fa conoscere meglio che siamo noi uomini, di cosa siamo capaci, e che cose anche ritenute impossibili si sono verificate, quindi cose analoghe che riteniamo impossibili, potrebbero verificarsi di nuovo. Caso emblematico: la attuale pandemia acquista portata epocale se uno la inserisce nella storia, altrimenti diventa qualcosa di impensabile e quindi da negare (anche in senso psicoanalitico). I negazionisti del virus e i negazionisti della Shoah hanno qualcosa di simile: non conoscono la storia, e ritengono che essa sia semplicemente riconducibile a poche variabili, togliendole la complessità e rendendola quel gioco di prestigio ideologico da cui ci ammoniva Karl Popper nel suo Miseria dello storicismo. Per semplificare: la storia ricondotta a cospirazione da parte di poche figure. La storia macchiettistica.

Quindi lunga vita a Barbero, e guai a toccarcelo. Altrimenti potremmo scendere in piazza e «bruciarvi la casa!».