Le storie, quelle vissute sui social o instagram

18 Marzo 2022

The negro i used to laugh

The moon that brightens the sky”

U come uomo o un ferro di cavallo. Non è un capello ma un crine di cavallo uscito dal paltò.

Al trotto o al galoppo, qual è la vostra andatura? Per un principiante il galoppo è pericoloso, certo per quelli ben avvezzi, galoppare è come nutrirsi, un bisogno primario. Basico.

Nella mia vita ho sempre considerato basico l’educazione, il commisurare le parole alle persone, e soprattutto ai fatti. La solitudine non mi ha mai spaventata, non mi sono mai sentita veramente in compagnia di un uomo, sulle cui presunte capacità nutro forti dubbi. Sono bravi a fare gli amanti, primato di cui si vantano persino, e vedono amanti sparsi in giro ovunque, rivali esistenti solo nelle loro menti che partoriscono mostruosità e abomini che disgusterebbero persino il più accanito fan di pettegolezzi.

Per loro una notizia o è una pizzeria, o un gossip, da gustare al chiar di luna. Lo spazio tra una battuta e l’altra lo rappresentano come un argonauta che si libra nel cosmo per dedicare all’amata un epistolario d’amore. L’America non è quel paese in cui ciascuno può trovare la propria libertà senza coercizione, è la torcia che tiene stretta nella mano per illuminare ogni personaggio degno di rilievo. Giusto perché alle fotografie bisogna attribuire uno spessore almeno tridimensionale.

Un corpo insegnante è l’insieme di menti che cercano di offrire il meglio ai propri studenti, disciplinandone il linguaggio, inculcando capacità di distinguere un lavoro corale e ben fatto, lontano dall’approssimazione, l’incuria, la negligenza di chi, annoiato, si pone dall’alto per osservare le vite degli agli altri.

L’ancoraggio, o l’ampio raggio, si verifica con chi ci è simile, con chi spende la sua vita esponendosi in prima linea, con chi cerca di fare il proprio meglio abolendo falsi taboo e battendosi perché i diritti di donne vilipese e massacrate, l’omosessualità che ancora confondiamo con il femminiello su cui accanirci, il transgerdismo, siano valori da difendere

Dietro una foto si nascondono volti e storie mai raccontate, per pudicizia o per comodità? Storie stampate su borse regalate a bambini o piazzate sulla spalla di chi ci regge il gioco. Peccato che si è trattato di storie mai dichiarate, né al diretto interessato o agli amici, come il vostro reddito.

In foto: Giorgio De Chirico

Ritratto di Luigi e Nini Bellini

Firenze, Collezione Luigi Bellini