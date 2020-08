Elisabetta Romano è la nuova a.d. di Tim Sparkle

6 Agosto 2020

Elisabetta Romano è il nuovo amministratore delegato di Telecom Italia Sparkle, l’operatore globale del gruppo Tim che fornisce servizi tlc wholesale, con una rete proprietaria in fibra che si estende per circa 540mila km attraverso Europa, Africa, le Americhe e Asia. Romano risulta titolare di 70.000 azioni ordinarie TIM.

Ingegnere con un’esperienza trentennale alle spalle, Romano è da due anni nel gruppo TIM con il ruolo di Chief Technology Officer e la responsabilità di assicurare a livello di gruppo l’innovazione tecnologica, l’evoluzione delle reti e dell’Information technology a sostegno del percorso di trasformazione digitale. Dal novembre 2019 è responsabile della funzione Chief Innovation & Partnership Office.Ha iniziato a lavorare nel 1987 come Software Developer per Alcatel. In pochi anni, ha ricoperto vari ruoli tecnici divenendo prima System Engineer e successivamente Head of System Engineer; operando sia nella sede di Antwerp (Belgio) che in quella di Milano.

Dopo l’esperienza tecnica acquisita in Alcatel, la sua carriera prosegue e si sviluppa in Ericsson dove è entrata nel 1998. Romano è stata Head of Operations Support Systems nel 2012 con sede a Stoccolma: ha elaborato strategie per gli operatori di telecomunicazioni, introducendo sul mercato nuove aree di business. Nel 2015 è stata responsabile della Divisione TV & Media, con sede a Santa Clara in California, con il compito di sviluppare soluzioni e servizi innovativi e tecnologia cloud per gli operatori TV e Content Provider, al fine di offrire moderne esperienze video. In Ericsson nel 2017 è stata inoltre Responsabile della divisione Core Network, un dipartimento focalizzato sullo sviluppo dei servizi di connettività, in particolare quelli legati al broadband mobile connesso alla tecnologia 5G, coordinando un’organizzazione globale di tremila risorse in tutto il mondo, perseguendo l’obiettivo di consentire ai fornitori di servizi di comunicazione di connettere persone e dispositivi in modo nuovo.