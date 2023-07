Sparkle e Ge-DIX stabiliscono un Internet Exchange Point nel Genova Digital Hub

27 Luglio 2023

Sparkle, primo operatore di servizi internazionali in Italia e fra i primi nel mondo, annuncia di aver raggiunto un accordo con Ge-DIX (Genova Data Internet eXchange), consorzio non-profit di servizi di interconnessione, per stabilire un Internet Exchange Point (IXP) presso il data center di Sparkle “Genova Digital Hub”, creando così un nuovo ecosistema digitale nel capoluogo ligure.

Ge-DIX è stato fondato dal Comune di Genova e da Liguria Digitale – in consorzio con l’Internet Exchange piemontese TOP-IX e con le aziende del settore BBBell, Fastweb, Retelit Irideos e Rocket Way – con l’obiettivo di creare un centro privilegiato di interscambio di dati per i provider di servizi Internet.Attraverso un punto di accesso fisico alla rete, i principali ISP locali, nazionali e internazionali (che fanno approdare la loro rete Internet a Genova) possono interconnettersi direttamente tra loro e scambiare traffico con i content e application provider presenti nella struttura, a vantaggio dell’esperienza di navigazione delle comunità di utilizzatori business e consumer dell’area.

«La presenza di Ge-DIX nel nostro Genova Digital Hub è un importante tassello nella costruzione di un nuovo ecosistema digitale nel capoluogo ligure», spiega Enrico Bagnasco, amministratore delegato di Sparkle. «Aver contribuito con le nostre infrastrutture a questo sviluppo ci rende molto orgogliosi e siamo grati alla città di Genova per aver accolto e condiviso la nostra visione».

Grazie all’accordo con Sparkle, infatti, Ge-DIX stabilisce il suo Internet Exchange nel Genova Digital Hub a Lagaccio, struttura di colocation aperta e neutrale, nuovo punto di interconnessione per reti terrestri e cavi sottomarini internazionali a partire da Blue & Raman Submarine Cable Systems – che collegherà Milano e Marsiglia via Genova con l’Africa Orientale, il Medio Oriente e l’India – e l’associato sistema BlueMed con le sue diramazioni nel Mediterraneo – Marsiglia, Bastia, Golfo Aranci, Pomezia, Palermo, Chania e Tel Aviv.

Il Genova Digital Hub è destinato a una crescita rilevante anche grazie alla Genova Landing Platform, infrastruttura progettata per garantire, in aggiunta a BlueRaman e BlueMed, l’approdo sostenibile di fino a sei nuovi cavi sottomarini alla ricerca di un accesso diversificato ai principali hub europei, con potenzialità massive di crescita dei traffici di transito e di scambio. Inoltre, gli operatori e gli ISP consorziati con Ge-DIX o presenti nell’area potranno beneficiare della connettività globale offerta dalla rete Sparkle grazie ai servizi di transito IP Seabone e alle soluzioni di capacità City2City.

«L’accordo tra Ge-DIX e Sparkle assume grande importanza nel processo di trasformazione digitale di Genova e della Liguria», dichiara Luca Beltramino, presidente di Ge-DIX. «Grazie a questa ulteriore posizione strategica, Ge-DIX sarà al centro dell’innovazione e della connettività, rafforzando la posizione di Genova come hub tecnologico di rilevanza internazionale».

