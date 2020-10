Sparkle e Mobileum, offerta di servizi di roaming e connettività internazionale

28 Ottobre 2020

Sparkle, primo operatore di servizi wholesale internazionali in Italia e ottavo nel mondo, e Mobileum, azienda leader in servizi di analisi per il roaming e la sicurezza nelle telecomunicazioni, la gestione del rischio e i test end to end, annunciano la loro collaborazione per l’offerta di servizi integrati di roaming e sicurezza agli operatori mobili a livello globale.

Con reti mobili sempre più sofisticate e che lo saranno ancora di più con l’introduzione del 5G, gli operatori hanno la necessità di monitorare, analizzare e rilevare attività anomale e violazioni della sicurezza prima che queste abbiano un impatto sull’utente finale e sui costi e ricavi dell’operatore.

Grazie alla nuova collaborazione, costruita su una relazione di lunga data nel campo dei servizi roaming avanzati, Sparkle e Mobileum hanno realizzato un’infrastruttura di intelligence unica, in grado di offrire a operatori di rete mobile (MNO) e operatori virtuali (MVNO) strumenti di analisi avanzati per la connettività IPX, il roaming dati, la segnalazione per i protocolli SS7, Diameter e GTP e per altre soluzioni di roaming avanzate.

I servizi sono forniti attraverso una piattaforma integrata di nuova generazione che copre un’ampia gamma di scenari di connettività, dal VoLTE all’IoT al 5G. Inoltre, grazie a una piattaforma cloud all’avanguardia, che può essere implementata anche nella sede dei clienti, Sparkle e Mobileum sono in grado di offrire una proposizione altamente flessibile, sia dal punto di vista dell’architettura, sia del modello di business.

Commentando l’accordo, Michele Campriani, Chief Sales Officer di Mobileum, afferma: “Questa partnership rappresenta una nuova era nel rapporto tra Sparkle e Mobileum. La connettività globale e il portafoglio servizi di Sparkle e la piattaforma Active Intelligence di Mobileum sono soluzioni complementari che, se combinate, creano un’infrastruttura di intelligence unica in grado di supportare un’ampia gamma di servizi di roaming sicuri”.

“Grazie alla collaborazione con Mobileum, miglioriamo il nostro portafoglio di servizi come fornitore di soluzioni in aggiunta alla pura connettività”, ha sottolineato Mario Pastore, Chief Revenue Officer di Sparkle. “Siamo fiduciosi che si aprirà un nuovo capitolo fruttuoso e di successo nella storia di Sparkle come fornitore di riferimento per gli operatori mobili a livello globale”.