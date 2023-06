Tim accelera sulla fibra, Pecco Bagnaia protagonista del nuovo spot

9 Giugno 2023

Per incentivare la migrazione verso la connettività in fibra, più veloce e a minor impatto ambientale, TIM lancia il programma “rottamazione ADSL”. Dall’11 giugno sarà possibile dire addio alle vecchie linee in rame ADSL o RTG solo voce e attivare connessioni ultrabroadband in fibra fino a 10 Gigabit al secondo usufruendo di una nuova promozione.

Per l’occasione sarà on air anche una nuova campagna televisiva con un testimonial d’eccezione, Francesco Pecco Bagnaia, pilota Ducati e campione mondiale della MotoGP.

Con questa iniziativa i clienti che passano alla fibra di TIM, attivando una delle offerte “TIM WiFi Power All Inclusive” o “TIM WiFi Power Top”, riceveranno un bonus in bolletta di 120 euro (ovvero 5 euro al mese per 24 mesi). Un incentivo della stessa entità verrà riconosciuto, in alternativa al bonus ADSL, anche a quei clienti che rottameranno un vecchio modem di loro proprietà consegnandolo al tecnico TIM in fase di installazione della nuova linea, al fine di favorire, in ottica di economia circolare, la rigenerazione o lo smaltimento sostenibile dei dispositivi obsoleti.

TIM, oltre allo spot, si lega nuovamente con Ducati per sottolineare l’eccellenza italiana. Il logo di TIM sarà visibile, infatti, sulle ali anteriori e posteriori di entrambe le moto del Ducati Lenovo Team in occasione del Gran Premio d’Italia del Mugello (9-10-11 giugno) e del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini (8-9-10 settembre).

La nuova hit dei Måneskin “Baby Said” è la colonna sonora dello spot (da 30” e 20”) che sarà on air sulle principali emittenti nazionali e sul web. La campagna televisiva sarà affiancata da uno spot radio da 20”, da digital adv, da Out of Home e da materiale BTL per i punti vendita.