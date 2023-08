Torna il Campionato di Serie A e il concorso “Gioca e vinci con TIM”

8 Agosto 2023

Tutto pronto per una nuova stagione di Serie A TIM. Il campionato 2023/2024 scatterà il 20 agosto, come reso noto ufficialmente dalla Lega. Con l’avvio del campionato torna anche il concorso “Gioca e vinci con TIM esperienze esclusive con la tua squadra del cuore”.

Da agosto e per tutto il campionato, con TIM, sponsor della Lega Serie A, sarà possibile aggiudicarsi premi ed esperienze esclusive: tutti coloro che parteciperanno potranno vincere subito palloni e maglie autografati. I clienti TIM potranno anche essere sorteggiati per aggiudicarsi i biglietti delle partite; inoltre, con Bimbi in Campo, avranno la possibilità di far scendere in campo i propri bambini insieme ai calciatori nel prepartita e con Walk&About, potranno vivere l’esperienza di conoscere lo stadio nelle parti più esclusive e non aperte al pubblico come la sala stampa, la Mixed Zone e il bordo campo. Bimbi in Campo e Walk&About saranno disponibili dal 16 ottobre.

L’iniziativa sarà supportata da un piano di comunicazione con protagonista il campione del mondo, Fabio Cannavaro. Per partecipare basta accedere all’App My TIM e cliccare sul banner dedicato all’iniziativa. Per maggiori informazioni tim.it .

