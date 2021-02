For Funding è la piattaforma che ha raccolto più donazioni in Italia nel 2020

3 Febbraio 2021

In un contesto economico e sociale in forte evoluzione caratterizzato dalla pandemia, il crowdfunding si è dimostrato uno strumento resiliente e utile anche a integrarsi con i sistemi di finanziamento tradizionali.

Secondo il report 2020 di Starteed “Il crowdfunding in Italia”, For Funding, la piattaforma di crowdfunding di Intesa Sanpaolo, con 9,76 milioni di euro raccolti nel 2020 si colloca al top della classifica delle 25 piattaforme italiane della tipologia Donation e Reward. Il report, nato nel 2015 come una mappatura delle principali tendenze del mondo della raccolta fondi in Italia, negli anni è diventato un punto di riferimento per l’analisi dello stato di salute dell’intero settore.

Nel report, che conteggia le piattaforme di diritto italiano, emerge anche l’aumento della propensione al dono degli italiani, rivolta non solo a campagne destinate all’emergenza sanitaria e la costante crescita del lending (+75%), ovvero il prestito di capitali, dal quale deriva più della metà della raccolta del crowdfunding.

«In tre anni di attività forfunding.it ha raccolto complessivamente 13 milioni di euro di cui 5,3 milioni per l’emergenza Coronavirus. 56 mila persone o aziende hanno contribuito con la loro generosità a sostenere le oltre 200 iniziative che abbiamo selezionato», spiega Andrea Lecce, responsabile sales & marketing privati e aziende retail Intesa Sanpaolo.

La piattaforma consente infatti alle persone – fisiche e giuridiche – di donare e prestare denaro a soggetti del Terzo Settore in modo diretto, senza l’utilizzo di intermediari e senza commissioni a carico del donatore o del beneficiario. Inoltre, tramite la propria organizzazione e infrastruttura, Intesa Sanpaolo garantisce sicurezza e trasparenza, con una rendicontazione pubblica sia sull’andamento della raccolta, sia sul successivo utilizzo del denaro.

«Forfunding assolve il compito di mettere in connessione donatori e organizzazioni Non Profit, confermando la vocazione della Banca a sostenere importanti progetti di solidarietà sociale. In occasione dell’emergenza sanitaria, la piattaforma ha giocato un ruolo fondamentale con ventidue campagne di raccolta relative al Covid-19 che si sono aggiunte al nostro grande impegno diretto per la sanità italiana e per il sociale. Inoltre, da luglio insieme a Mastercard il progetto si è esteso sui canali digitali attivando le donazioni anche tramite gli sportelli ATM», conclude Lecce.