Alla ministra Paola Pisano un riconoscimento del World Economic Forum

10 Dicembre 2020

E’ tra le 50 persone più influenti che hanno rivoluzionato il modo di governare di un Paese rendendolo più agile. La ministra italiana Paola Pisano nella lista annuale stilata annualmente dal World Economic Forum si trova, tra gli altri, accanto al ministro dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti, Abdulla bin Touq, al ministro dell’Istruzione e Direttore responsabile dell’innovazione della Sierra Leone, David Moinina Sengeh.

La sindaca di Torino, Chiara Appendino, dal suo profilo social esprime parole di profondo apprezzamento per l’ambito riconoscimento. Scrive: “Congratulazioni a Paola Pisano per questo meritato riconoscimento del World Economic Forum arrivato “per il lavoro svolto a Torino da assessora e per il progetto “Sperimentazione Italia”, la norma che consente di accedere ad una procedura semplificata per la sperimentazione di progetti innovativi”.

Già, perché è intorno alla parola “innovazione” che ruota il futuro della nostra città. Ed è proprio con Paola che a Torino abbiamo avviato tantissimi progetti.

Faccio riferimento, per esempio, alla sperimentazione della guida autonoma, ma soprattutto a Torino City Lab il progetto che fa della nostra città un laboratorio a cielo aperto e, quindi, terreno fertile per l’insediamento di nuove realtà produttive, come avvenuto di recente con Skypersonic e Sheeva.

Faccio riferimento agli investimenti di Tim e Google, a Techstars, e alle aziende che stanno investendo a Torino nel campo dei droni.

Una prospettiva fondamentale, inoltre, viene fornita dall’assegnazione a Torino dell’ I3A .

Un ringraziamento a Paola Pisano e all’Assessore Marco Pironti, che sta proseguendo la strada del cambiamento”.