A Linate e Malpensa un progetto per l’alimentazione elettrica in piazzale

25 Agosto 2023

È stato firmato un accorto tra l’Agenzia esecutiva europea per le infrastrutture climatiche e l’ambiente (CINEA) e SEA per il finanziamento, nell’ambito del programma Connecting Europe Facility (CEF), delle colonnine di ricarica dei veicoli aeroportuali e delle infrastrutture di alimentazione elettrica fissa per gli aeromobili. Si tratta del primo progetto aeroportuale finanziato in Italia relativamente a queste tematiche, preceduto, a livello europeo, dagli aeroporti di Parigi (Orly), Riga, Vilnius e Kaunas.

Il cambiamento climatico è una sfida globale e anche gli aeroporti si stanno impegnando per raggiungere l’obiettivo di “zero emissioni nette di CO2” fissato da ACI Europe entro il 2050. Milano Linate e Milano Malpensa, insieme ad altri 91 aeroporti europei, sono pronti ad accelerare il raggiungimento dell’obiettivo “zero emissioni” entro il 2030. Per questo sono diversi i progetti che SEA sta portando avanti ed eMAGO è tra i più importanti nell’avanzamento del processo di elettrificazione degli aeroporti di Milano.

«SEA ha da tempo iniziato a introdurre tecnologie e lavorare a progetti per accelerare la transizione verso un trasporto aereo più sostenibile, per raggiungere l’obiettivo zero emissioni. Grazie al finanziamento ottenuto possiamo fare importanti passi avanti nel processi di elettrificazione dei nostri aeroporti agendo sui mezzi di terra che ci competono direttamente e sulla fornitura di energia agli aeromobili in transito sui nostri aeroporti», ha dichiarato Giorgio Medici, direttore Environment and Funded Initiatives SEA.

Il valore complessivo del finanziamento è di 4.401.000 euro, mentre il costo totale del progetto è pari a 14.670.000 euro. Il progetto eMAGO, della durata di 36 mesi, prevede l’installazione nei piazzali di Linate e Malpensa delle cosiddette “Aircraft Ground Power Units” per fornire alimentazione elettrica agli aeromobili in aeroporto durante la sosta e le operazioni di assistenza a terra, eliminando l’utilizzo dei generatori di bordo e dei generatori diesel mobili.

Verrà, inoltre, realizzato un numero importante di stazioni di ricarica per i mezzi elettrici impiegati nelle operazioni aeroportuali, quali il trasferimento di merci e passeggeri tra l’aereo e i terminal, il trasporto del personale addetto ai servizi di carico e scarico, pulizia, manutenzione, ecc. Queste nuove infrastrutture di ricarica sono essenziali per completare il processo di elettrificazione dei veicoli e delle attrezzature aeroportuali, iniziato da SEA dal 2020 con la sostituzione del 50 per cento degli autobus passeggeri di Malpensa con modelli a propulsione elettrica, e che prevede la completa sostituzione della flotta aziendale dei veicoli (automobili e van) con mezzi per il 70 per cento elettrici e per la restante parte ibridi..

Cofinanziando il progetto eMAGO, l’Unione Europea sostiene la decarbonizzazione del settore dell’aviazione. L’elettrificazione delle operazioni aeroportuali a terra negli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa sarà una svolta e un primo importante passo sulla strada delle emissioni net-zero. In questo senso, il progetto eMAGO darà un contributo significativo al Green Deal europeo”, ha dichiarato Richard Ferrer, responsabile del settore Carburanti alternativi di CINEA.

Gli aeroporti di Milano, insieme agli altri aeroporti che hanno aderito al programma per l’abbattimento delle emissioni di ACI Europe, l’associazione internazionale degli aeroporti europei, hanno raggiunto lo straordinario risultato mai registrato ad oggi: da maggio 2021 a maggio 2022 sono riusciti a ridurre le emissioni totali di CO2 sotto il loro controllo di 549.643 tonnellate, pari a -8,1 per cento. Il progetto verrà presentato al Parlamento Europeo a novembre.

