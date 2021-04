I lavoratori stagionali protestano ad Amalfi

10 Aprile 2021

Si sono radunati sul piazzale del Duomo di Amalfi per esternare il loro grido di dolore. Una sofferenza silenziosa, rimasta senza parole troppo a lungo.

Una protesta estesa anche a Ischia, a Capri, in quelle isole in cui la Pandemia e le conseguenti zone rosse ha penalizzato tutti i lavoratori stagionali del turismo che l’anno passato hanno lavorato meno di cento giorni. Non riuscendo a garantirsi neppure la Naspi. La loro sofferenza sabotata, offuscata dai moniti di un’emergenza che pesa molto meno di quello che sembra e che nei numeri confuta la dichiarata emergenza sociale. Nei giorni del picco massimo, appena scavallato, l’Italia ha fatto registrare 3700 persone in terapia intensiva a fronte di una disponibilità garantita di 8000 unità: 4300 di loro sono rimaste inutilizzate. Per non parlare della rilevazione dei positivi minata dai cicli di amplificazione che rendono i tamponi spesso inattendibili. Ci sono poi le dichiarazioni che in Veneto ha fatto il governatore Zaia. I numeri dei decessi sono registrati considerando deceduti anche coloro che solo collateralmente hanno avuto una positività e la cui causa del decesso è provocata da altra malattia. In pratica, dice il Governatore Veneto, chi muore per un infarto, ed è stato oppure è positivo, viene dichiarato morto di Covid. Marcelo Amendola, segretario Nazionale della Cub, in piazza ad Amalfi, dichiara che i lavoratori sono stati abbandonati. Così come ad essere colpiti sono quelle realtà turistiche che sono state fatte chiudere e a cui s’impone comunque il pagamento della Tari o dell’affitto. Così muore l’imprenditoria più fertile d’italia, il turismo, privato della sua forza lavoro.

“Il turismo deve tornare ad essere operativo, bisogna riaprire in sicurezza, visto che il turismo produce da solo il 13% del PIL Nazionale, ha aggiunto il segretario nazionale Cub

Il tempo per restare in silenzio è finito. Insieme alla pazienza.

Le immagine sono tratte dalla testata giornalistica Anteprima 24, presente alla manifestazione di Amalfi