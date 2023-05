Giorgia ti forgia

30 Maggio 2023

«Io non intendo sostituire un intollerante sistema di potere con un altro intollerante sistema di potere. Voglio liberare la cultura italiana da un intollerante sistema di potere, in cui non potevi lavorare se non ti dichiaravi di una certa parte politica. Voglio un sistema meritocratico e plurale che rappresenti tutti che dia spazio a tutti in base al valore che dimostrano e non alla tessera».

Sentendo questa dichiarazione di Giorgia Meloni, vale la pena rivedere la spiegazione che Marco Giallini fa QUI della differenza tra le espressioni “sticazzi” e “me cojoni”. Se ho ben capito la lezione direi che è più adatta la seconda espressione, perché me cojoni si usa in caso di stupore, insomma quando qualcuno la spara grossa.

E la premier l’ha fatto, e adesso potrà arrotondare il suo slogan/tormentone: io sono Giorgia, sono una madre, sono italiana, sono cristiana con e voglio liberare la cultura italiana

Però c’è un problema, perché se prima faceva campagna elettorale adesso governa e una frase tipo “voglio liberare la cultura italiana” risulta (guarda un po’?) davvero sinistra.

Ma entrando nel merito poi, esattamente dove sarebbe questo baco? questo tarlo che impedisce a questi professionisti/artisti di lavorare?

A farla lunga si potrebbe iniziare dal Salon des Refusés (Salone dei Rifiutati) l’esposizione, organizzata nel 1863 per accogliere le opere degli artisti rifiutate dal Salon “ufficiale”, ovvero quello dell’Académie des beaux-arts di Parigi in cui però trovarono posto pittori immensi che avrebbero cambiato la storia dell’arte contemporanea.

Il mito dell’artista rifiutato dal sistema è un classico e quindi Pino Insegno sarebbe una sorta di Édouard Manet, e la Meloni diventerebbe Napoleone III che volle scardinare un intollerante sistema di potere con l’istituzione del suddetto Salone.

Magari. Non spacciamo un regolamento di conti col mecenatismo illuminato.

Non c’è dubbio che l’identità dell’artista è stata largamente farcita di retorica romantica, il fatto che la maggior parte degli attori o dei registi o degli artisti in generale fosse di sinistra garantiva un DNA che aveva senso prima.

Prima che le categorie di destra e sinistra si sciogliessero come i ghiacciai, prima della progressiva laicizzazione del paese, prima che fossero ampiamente condivisi i concetti di parità e dignità che la nostra costituzione recita, prima che i social rubassero la rappresentazione del paese stesso alla televisione, insomma, prima aveva senso questa divisione, ora no.

E non c’è bisogno che qualcuno venga a liberare la cultura italiana, perché la cultura italiana, come tutte le altre culture, si libera da sola o non si libera proprio.

Il rapporto tra identità di sinistra e liceità artistica sarebbe pure molto interessante, in fondo abbiamo assistito qualche anno fa, con la vittoria di Trump e la trombatura di tutto lo star system americano pro Hillary, a una sparigliamento delle carte. Il fatto che Lady Gaga, Madonna e Bruce Springsteeen non fossero bastati a far vincere la prima presidente donna degli Stati Uniti fotografò una debolezza di pensiero prima che del candidato.

Ma se comunque la Meloni, volesse in qualche modo contribuire a liberare la cultura italiana, inizi da chi scrive i suoi discorsi.